Ladenburg. (max/pol/rl) Kurz gesperrt wurde die Landesstraße L597 bei Ladenburg wegen der Sprengung eines Munitionsfunds am Donnerstagnachmittag. Am Morgen war die Munition bei Feldarbeiten an der Landesstraße auf Höhe der Firma "Neska Schifffahrtskontor" entdeckt worden, wie die Polizei auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Für die kontrollierte Sprengung durch den angeforderten Kampfmittelräumdienst Baden-Württemberg wurde die Landesstraße gegen 15.30 Uhr gesperrt. Nach der erfolgten Sprengung meldete die Polizei kurz vor 16 Uhr, dass die L597 wieder freigegeben wurde.

Um was für eine Munition es sich bei dem Fund genau handelte, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein weiterer Bericht folgt.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 14. September 2023, 15.55 Uhr