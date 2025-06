Von Julia Blank

Ladenburg. Als Vincent Waizenegger und Leon Sennewald an diesem Donnerstagmorgen den Videocall entgegennehmen, sitzen sie mit Käffchen in der Hand am Küchentisch. Auf die Frage, wie es ihnen geht, antworten sie "Sehr gut, und dir?". Und irgendwie fühlt sich der lockere Plausch an, als würde man guten Bekannten gegenübersitzen.

Dass die beiden Sänger und