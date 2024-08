Ladenburg. (RNZ) Das Musikfestival auf der Festwiese steigt am Freitag und Samstag, 16. und 17. August. Erwartet werden bei den Konzerten von Deichkind und Dieter Thomas Kuhn jeweils bis zu 10.000 Gäste. Die Auf- und Abbauarbeiten sowie die Veranstaltung führen zu zahlreichen Einschränkungen und temporären Sperrungen im Straßenverkehr, informiert die Stadt Ladenburg.

> ÖPNV: Die beidseitigen Parkbuchten entlang der Neckarstraße und die Wendespur für Busse werden ab Montag, 12. August, 7 Uhr, bis Montag, 19. August, 7 Uhr, gesperrt. Ab Freitag, 16. August, 8 Uhr, bis Samstag, 17. August, 24 Uhr können die Buslinien 628 und 627 die Haltestellen in der Neckarstraße, Trajanstraße und Schriesheimer Straße (Kreisel Martinsschule) beidseitig nicht anfahren.

> Parkverbote: Ab Donnerstag, 15. August, 8 Uhr, bis Sonntag, 18. August, 20 Uhr, kann entlang der Straße Am Seilergraben nicht mehr geparkt werden, da Absperrgitter gestellt werden. Die Straße wird für Fußgänger freigehalten. Ab Freitag, 16. August, 8 Uhr, bis Samstag, 17. August, 24 Uhr besteht ein beidseitiges absolutes Halteverbot: in der Schriesheimer Straße, zwischen Trajan- und Adam-Herdt-Straße, in der Valentinianstraße, ab Ecke Neckarstraße bis Domitianstraße, in der Domitianstraße.

> Straßensperrungen: Ab Freitag, 16. August, 8 Uhr bis Samstag, 17. August, 24 Uhr, sind folgende Zufahrten mit Baken gesperrt: Scheffelstraße, ab Bahnhofstraße zum Neckardamm, Bordhofstraße – und somit zur Straße Am Seilergraben, Sievert- und Gropengießerstraße, Goethestraße, Hadrianstraße, An der Beint, im Bereich Valentinian- bis Trajanstraße. Ab Freitag, 16. August, 16 Uhr, bis Montag, 19. August, 6 Uhr werden die Einfahrten zur Hauptstraße an der Weinheimer Straße und am Neckartorplatz gesperrt.

> Geänderte Verkehrsführung: Ab Freitag, 16. August, 8 Uhr, bis Samstag, 17. August, 24 Uhr, wird die Neckarstraße ab dem Dr.-Carl-Benz-Platz 1 und 2 bis zur Einmündung Goethestraße halbseitig gesperrt und zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Fähre eingerichtet, die Neckarstraße ab Goethe- bis zur Einmündung Valentinianstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Fähre. Nach Konzertende wechselt die Richtung der Einbahnstraße.

> Parken: Es gibt an den beiden Konzerttagen folgende ausgewiesene Besucherparkplätze: Neckarwiese (kostenpflichtig), Wallstadter Straße 49, Firmenparkplatz Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg (kostenlos), Am Hafen, Firmenparkplatz (kostenlos). Die Parkflächen am Dr.-Carl-Benz-Platz 1 werden während dieses Zeitraums ausschließlich zur Nutzung für mobilitätseingeschränkte Personen ausgewiesen.

> Fähre: Der Fährbetrieb findet an beiden Konzerttagen regulär statt.