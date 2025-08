Von Axel Sturm

Ladenburg. In Ladenburg ist zwar das Altstadtfest am zweiten September-Wochenende, das in diesem Jahr übrigens zum 50. Mal gefeiert wird, mittlerweile das wichtigste Fest in der Stadt.

Das ältere und traditionsreichere ist aber die Kerwe. Im Juli 1401 verlieh König Ruprecht I. den Ladenburgern das Privileg zum Abhalten einer achttägigen Kerwe mit