Ladenburg. (RNZ) Äpfel, Birnen, Pflaumen – die Erntezeit ist in vollem Gange. Die Stadt Ladenburg beteiligt sich an der bundesweiten "Aktion gelbes Band" und lädt Bürgerinnen und Bürger ein, das Obst auf den vier städtischen Streuobstwiesen kostenlos zu ernten.

Die Flächen wurden vom städtischen Bauhof mit einem Schild von der Aktion versehen. Sie befinden sich zwischen dem Römerstadion und den Tennisplätzen, an der Heidelberger Straße (Nähe Kandelbach und zwischen Wohnmobilstellplatz und Losgraben) und am Hinteren Rindweg ("Hahnenstück"-Fuß-und-Fahrradweg in Richtung Schriesheim).

Dabei gilt es aber auch einige Regeln zu beachten: Geerntet werden darf ausschließlich von Bäumen und Sträuchern, die auf den oben genannten Streuobstwiesen stehen. Denn nur deren Früchte wurden von der Stadt für die Ernte freigegeben. Es wird darum gebeten, achtsam mit der Natur umzugehen und das städtische Eigentum zu respektieren. Es darf nur geerntet werden, was – ohne Benutzung von Leitern oder Ähnlichem – in Reichweite hängt oder vom Boden aufgelesen werden kann.

Beim Betreten der Obstwiese ist Vorsicht vor Bodenunebenheiten, herumliegenden Äste oder anderen möglichen Gefahrenstellen geboten. Es soll nur so viel geerntet werden, wie man selbst verbrauchen kann, und es ist zu prüfen, ob das Obst noch gut ist. Eine braune Stelle sollte aber nicht abschrecken. Diese können einfach herausgeschnitten werden. Außerdem sollte man die Früchte vor dem Verzehr gründlich waschen.

Mit dem Ernteprojekt "Gelbes Band" gewann der Landkreis Esslingen den "Zu gut für die Tonne!" – Bundespreis in der Kategorie Landwirtschaft und Produktion und inspirierte viele weitere Gemeinden in ganz Deutschland, sich der Aktion anzuschließen. Im Rahmen der Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel!" riefen 2021 das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit "Zu gut für die Tonne!" und die Ministerien der Länder bundesweit zur Ernteaktion "Gelbes Band" auf. Auch in diesem Jahr wird die Aktion in zahlreichen Bundesländern oder Kommunen (wie zuletzt Schriesheim) umgesetzt.