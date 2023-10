Ladenburg. (RNZ) Die Stadt Ladenburg hat den Zuwendungsbescheid für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK) für die Freibadsanierung mit einer Fördersumme von rund 2,8 Millionen Euro erhalten. Der Förderantrag wurde vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) geprüft und positiv beschieden. Das teilte die Verwaltung nun in einer Pressemitteilung mit.

Im September 2022 hatte sich der Gemeinderat für eine Teilnahme am Förderprogramm ausgesprochen. Noch im Dezember 2022 erfolgte mit Unterstützung der Bundestagsabgeordneten Dr. Franziska Brantner (Grüne), Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD) und Dr. Jens Brandenburg (FDP) der Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages für die Phase der Antragstellung zur Zuwendung.

"Wir freuen uns sehr über diese finale Zusage, die grünes Licht für die erfolgreiche Umsetzung unseres Sanierungskonzeptes für ein klimaneutrales Freibad bedeutet. Damit können wir diese wichtige Freizeiteinrichtung, die in der ganzen Region beliebt ist, in eine gute Zukunft führen", so Bürgermeister Stefan Schmutz.

Die Förderzusage ist die größte Drittmittelförderung für die Stadt Ladenburg seit dem Grünprojekt im Jahr 2005. Nun ist die Verwaltung aufgefordert, die Sanierung bis 2026 umzusetzen. Wesentliche Sanierungsbereiche sind die Modernisierung der Technik, die Nutzung regenerativer Energien, der Energieverbund mit der neuen Dreifeld-Sporthalle sowie der Einbau von Edelstahlbecken und die Neugestaltung des Kleinkindbereiches. Insgesamt beläuft sich die Kostenschätzung der gesamten Sanierung auf 6,2 Millionen Euro.