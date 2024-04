Ladenburg. (stu) Für die wichtige Zukunftsfrage der Mobilität ist im Ladenburger Rathaus die Mitarbeiterin Anna Struve zuständig. Sie kümmert sich nicht nur um die Belange des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), sondern auch um Carsharing, Elektromobilität und das Thema Nextbike. Vor Kurzem wurde in Ladenburg ein weiterer Baustein gesetzt, um das Ziel zu erreichen, mit weniger Autos auf der Straße auszukommen.

Struve dankte im Beisein von Stadtrat Marius Steigerwald (Grüne) den Baugenossenschaftsvorständen Barbara Oswald und Götz Speyerer, denn die Ladenburger Genossenschaft hat im Alemannenweg kostenfrei einen Stellplatz für ein Carsharing-Auto zur Verfügung gestellt. "Auch wir arbeiten darauf hin, dass unsere Mieter ihre Autos öfter mal stehenlassen. Carsharing halten wir für ein wichtiges Modell, damit in Zukunft weniger Autos auf der Straße fahren", waren sich die Baugenossenschaftsvorstände einig.

Diese Einstellung erfreute auch den Mitarbeiter von Stadtmobil Rhein-Neckar, Dieter Nette, der bei der offiziellen Eröffnung der neuen Carsharing-Station die Schlüssel für einen Ford Focus übergab. "Mit diesem geräumigen E-Auto, das unter anderem bestens für Transporte von sperrigen Gütern geeignet ist, können die Auto-Mieter flexibel und klimafreundlich unterwegs sein", meinte der Carsharing-Experte.

Auch er dankte der Baugenossenschaft dafür, dass diese einen zentral gelegenen Parkplatz für die Einrichtung der neuen Station zur Verfügung gestellt habe. Er kündigte an, dass weitere Stationen folgen sollen.

In Ladenburg gibt es bereits Stationen am Carl-Benz-Platz, an der Tiefgarage des Rathauses und am Bahnhofsvorplatz. "Heute ist ein guter Tag für die Umwelt", war auch Anna Struve erfreut, für die die Geste der Baugenossenschaft eine Motivation darstellt, das Carsharing-Netz in Ladenburg weiter auszubauen.