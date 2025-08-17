Von Axel Sturm

Ladenburg. Von den guten nachbarschaftlichen Beziehungen, die seit Jahren in der Neugasse zwischen den Eheleuten Marc und Maria sowie dem stadtbekannten Ehepaar Max Keller und Andrea Schieder bestehen, profitieren nicht nur das eigene Umfeld, sondern auch Gesellschaft und Umwelt. Marc und Maria wollen ihre Nachnamen nicht in der Zeitung lesen.

Der