Ein Bauerngarten zum Verlieben
Zwei befreundete Ehepaare haben sich auf einem Grundstück an der Alten Römerstraße einen Traum erfüllt – und die Erträge sind beachtlich.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Von den guten nachbarschaftlichen Beziehungen, die seit Jahren in der Neugasse zwischen den Eheleuten Marc und Maria sowie dem stadtbekannten Ehepaar Max Keller und Andrea Schieder bestehen, profitieren nicht nur das eigene Umfeld, sondern auch Gesellschaft und Umwelt. Marc und Maria wollen ihre Nachnamen nicht in der Zeitung lesen.
Der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+