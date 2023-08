Ladenburg. (stu) Es ist immer gut für eine lebendige Innenstadt, wenn Einzelhandelsgeschäfte nicht lange leer stehen. In Ladenburg gibt es zum Glück nur wenige Leerstände. Und wenn ein Geschäft zur Vermietung angeboten wird, gibt es meist genügend Bewerber. Im Geschäftszentrum Domhof wurde jüngst der Laden neben dem Rathaus-Eingang frei. Der dortige Blumenladen stellte seine Geschäftsaktivitäten ein (die RNZ berichtete), sodass die Stadt einen Nachmieter suchte. Der wurde nun mit Jannine Weimer gefunden, die mit ihrer "Filz-Bar" von der Hauptstraße 7 in das Ladengeschäft direkt am Rathaus umzog.

Am vergangenen Freitag konnte Eröffnung gefeiert werden. Zu dem Willkommensumtrunk kamen viele Gäste, um die kreative Filzerin zu beglückwünschen. Die Resonanz war erfreulich. "Stilvoll", "einladend", "sichtbar und bereichernd", waren Worte, die von den Gästen zu hören waren.

Ihre Liebe zur Filzkunst hat Weimer schon vor 20 Jahren entdeckt. Sie besuchte als Gast einen Waldorf-Kindergarten und bemerkte dort Filzmaterial. Sie wurde neugierig und beschäftigte sich näher mit der Arbeitsweise. Die traditionelle Verarbeitung von Wolle oder Tierhaar passte zu der ökologisch interessierten Schweizerin, die in ihrer Heimat am Zürichsee zuerst eine landwirtschaftliche und danach eine Floristen-Ausbildung abschloss. Es habe sie fasziniert, wie aus dem ungebundenen Vlies durch die Zugabe von warmem Wasser (Dampf) und Seife und des gleichzeitigen Walkens ein neuer Stoff entsteht.

Die kunsthandwerkliche Tradition wurde in den letzten Jahren von vielen Kreativen wiederentdeckt. Das Filzen gehört schließlich zu den ältesten Techniken der Textilverarbeitung. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Hirten schon vor 8000 Jahren Mäntel aus gefilzter Schafwolle getragen haben. Heute werden gerne wärmende Filz-Pantoffeln gekauft, aber auch Jacken und Westen aus Filz sind beliebt. Beim ökologischen Bauen spielt Filz eine wichtige Rolle als Dämmstoff, der schwer entflammbar ist.

Auf die Herstellung von Dämmstoffen und Kleidung hat sich Weimer allerdings nicht spezialisiert. Sie hat ihre Freude am figürlichen Arbeiten gefunden, und es ist ihr ein Anliegen, ihr Wissen über die "faszinierende Technik" in Kursen weiterzugeben. "Es ist doch ein Traum, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann", ist Weimer stolz, dass ihre Geschäftsidee in Ladenburg so gut angenommen wird. In der Filz-Bar gibt es Geschenke schon für kleines Geld, aber auch größere Kunstwerke werden in dem kleinen Laden angeboten. Auch die Kurse der Schweizerin, die mit dem Ladenburger Richard Weimer verheiratet ist, sind gut gebucht. Auch kreativ gestaltete Kinder-Geburtstage stünden hoch im Kurs, um der Geburtstagsgesellschaft eine Besonderheit zu bieten. "Ich will bei den Kursteilnehmern die Freude am Filzen wecken und den Weg für ein neues Hobby ebnen", sagte Weimer beim RNZ-Besuch.

Der seit über 20 Jahren in Ladenburg lebenden Weimer ist es wichtig, beruflich mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. In ihrem "Zweitjob" arbeitet die gelernte Landwirtin in der Erntezeit auf dem Obsthof Schuhmann als Verkäuferin. Als sie vor einigen Jahren als Floristin in einer Handschuhsheimer Gärtnerei arbeitete, hatte Weimer ein besonderes Erlebnis.

Sie durfte die schwedische Königin Silvia bedienen, die einen Blumenstrauß benötigte. Sie habe gelacht, als sie sie an die Ladenburger Königsgeschichte erinnerte. Jannine und Richard Weimer wohnen nämlich nur ein paar Meter vom Gasthaus "Güldener Stern" entfernt, wo Königin Silvia und ihr Mann Carl-Gustav 2011 von der Wirtin nicht bedient wurden und sich ein anderes Lokal suchen mussten.

Info: Informationen zu den Kursen und Öffnungszeiten der Filz-Bar findet man auf der Internetseite www.filzbar.de.