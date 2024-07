Ladenburg. (cis) So groß das Interesse der Bevölkerung an den Fußverkehrschecks war, so gering war es jüngst, als es im Domhofsaal im Rahmen eines Workshops um Anregungen und Ideen zum Fußverkehrskonzept ging. Unter den Anwesenden wurde dennoch viel gesprochen, diskutiert und sich ausgetauscht. Die Stellwände mit den unterschiedlichen Themen waren später prall gefüllt.

Am Ende des