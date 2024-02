Von Axel Sturm

Ladenburg. 5000 Exemplare des Jahresterminkalenders hat dieser Tage das Ladenburger Unternehmen "Weik Druck & Design" produziert. Die Informationsbroschüre, die ab sofort in den Ladenburger Geschäften und Gaststätten sowie im Rathaus ausliegt, ist kostenlos zum Mitnehmen.

Das Kultur- und Veranstaltungsprogramm wurde von Rita Weik in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen, um es als handliches Heft und reich bebildert zu gestalten.

Bürgermeister Stefan Schmutz betont in seinem Grußwort, dass Ladenburg stolz sein könne auf das vielfältige, abwechslungsreiche und hochklassige Veranstaltungsprogramm, das auch 2024 in der Römerstadt angeboten wird.

Für den Bürgermeister ist die Ausrichtung der Baden-Württembergischen Literaturtage im Juni "ein ganz besonderer Höhepunkt". Seinen Dank richtet er an die Vereine, Verbände und Institutionen, die durch ihr Engagement das öffentliche Leben bereichern. Hier einige der Höhepunkte:

> Februar: Der Liederkranz lädt am 3. Februar zur Fastnacht ein. Und die Theater-Initiative TiL hat sich "Der Sturm" von William Shakespeare ausgesucht, um ihre Theaterreihe am 24. Februar zu eröffnen.

> März: Ein kulturelles "Schmankerl" wird sicher der "Klezmer-Abend" im Kettenheimer Hof am 3. März. Der Sommertagszug am 10. März dürfte wieder zum Publikumsrenner werden, gleichzeitig finden Garango-Tag und verkaufsoffener Sonntag des BDS statt. Am internationalen Frauentag (15. März) lädt der Garango-Verein ein, um Frauenvorbilder aus Burkina Faso vorzustellen. Auch das "Kabarett Dusche" ist wieder einmal in Ladenburg zu Gast. Die IGBCE-Ortsgruppe lädt dazu am 28. März in den Domhof ein.

> April: Der sportliche Höhepunkt im April wird vom ASV gesetzt, wenn vom 12. bis 14. April die Deutsche Ringer-U17-Meisterschaft ausgetragen wird. Am 19. April ehrt Ladenburg im Domhof seine erfolgreichsten Sportler. Tanzsportfreunde kommen am 20. April beim Frühlingsball des TC Blau-Silber in der Lobdengauhalle auf ihre Kosten.

> Mai: Der 1. Mai wird traditionsgemäß mit der Maifeier der IGBCE-Gruppe im Reinhold-Schulz-Waldpark eröffnet, aber auch der Kleingartenverein lädt an diesem Tag zum Maifest in die Kleingarten-Anlage ein. Der ASV feiert am 3. Mai sein Spargelfest am Pumpwerk. Die Corvette-Freunde laden zum Boliden-Treffen am 5. Mai auf die Fährwiese ein. Die Grünen feiern am 10. Mai im Glashaus ihr 40-jähriges Ortsverbandsbestehen. Das Lobdengau-Museum und der Heimatbund sind am 19. Mai, dem internationalen Museumstag, aktiv. Der Pferdesportverein lädt am vorletzten Mai-Wochenende zum Springturnier und am letzten Mai-Wochenende zum Dressur-Turnier in das Kirchfeld ein.

> Juni: Am 6. Juni beginnt die städtische "Sun-Downer-Reihe" auf der Festwiese. Der kulturelle Höhepunkt werden zweifelsohne die Baden-Württembergischen Literaturtage "vielerorts" sein, die vom 7. bis 16. Juni an verschiedenen Plätzen stattfinden. Viele Veranstaltungen sind im "Glashaus" von der Waldpark-Initiative geplant. Am 22. Juni präsentiert Nicole Metzger ihr Programm "Nicoléme".

> Juli: Im Feier-Monat Juli laden zum Auftakt der Angelsportverein und der Kleingarten-Verein, aber auch die städtische Musikschule und das Carl-Benz-Museum zu ihren Sommerfesten ein. Das Drachenboot-Festival am 13. und 14. Juli beginnt mit einer Beach-Party am 12. Juli. Die größte Sportveranstaltung der Stadt, der "RömerMan", steht am 20. Juli im Kalender. Und wer Lust auf Chorgesang verspürt, dem sei das Liederkranz-Sommerkonzert am 21. Juli im Hof der Dalberg-Schule empfohlen.

Schlager-Ikone Dieter Thomas Kuhn tritt am 17. August auf der Festwiese auf. Foto: Sturm

> August: Vom 10. bis 12. August wird die Ladenburger Kerwe gefeiert. Zum Festwiesen-Musik-Festival von Demi-Promotion kommen am 16. August die Gruppe "Deichkind" und am 17. August Schlager-Ikone Dieter Thomas Kuhn.

> September: Das Altstadtfest und das 40-jährige Partnerschaftsjubiläum mit Paternion werden am 14. und 15. September gefeiert. Mit dem Stadt-Spaziergang am 19. September wird die "Flaneure & Flaneusen"-Reihe fortgesetzt. Sportlich zu Ende geht der September mit dem Römer-Cup des Tennisclubs Ladenburg am 28. und 29. September auf dessen Anlage.

> Oktober: Ein Wasserturm-Führungstag findet am 6. Oktober statt, und Bierfreunde sollten sich die "Rock-Bierprobe" des Liederkranzes am 12. Oktober vormerken. Der Jahreshöhepunkt für den Kunstverein ist die Mitglieder-Ausstellung "S(ch)ichtweise", die am 25. Oktober im Domhof eröffnet wird. Die Kinder-Bibelwoche der Evangelischen Kirchengemeinde findet vom 28. bis 31. Oktober erstmals in Ilvesheim statt, weil das Gemeindehaus in Ladenburg nicht mehr genutzt werden kann.

> November/Dezember: Die Turnschau der LSV-Turner-Abteilung ist auf den 10. November terminiert. Einen Tag später findet der Martinsumzug statt, den die Katholische Pfarrgemeinde organisiert. Im November wird der Weihnachtsmarkt eröffnet (29. November), der an vier Wochenenden stattfindet. Stimmungsvoll wird wohl das Nikolaus-Event mit Marcus Armani – am 6. Dezember im Kettenheimer Hof. Beendet wird das Veranstaltungsjahr traditionell sportlich – mit dem Silvester-Lauf der Römer-Dragons.