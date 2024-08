Von Axel Sturm

Ladenburg. "Es war ein langer Weg, bis ich meinen Traum erfüllen konnte", macht Christian Kubitz deutlich, dass er sich bereits von fünf Jahren mit dem Gedanken befasste, in Ladenburg ein Café zu eröffnen. Auf dem Areal der ehemaligen Aral-Tankstelle Müller in der Wallstadter Straße wurde dieser Traum jetzt Realität. Besonders Liebhaber von gepflegten Kaffee-Spezialitäten kommen im modern eingerichteten "Café Juli" auf ihre Kosten. Namensgeber des Cafés ist seine 14-jährige Tochter Julia, die im Familienkreis "Juli" gerufen wird.

Er wollte den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, so der Kaffee-Experte, was in seinem Familienumfeld eigentlich ein logischer Schritt war. Die Unternehmerfamilie Müller ist seit 1919 in der Pirmin Müller OHG unternehmerisch tätig. Ur-Ur-Opa Pirmin gründete das Unternehmen und hatte am "Lumbebuckel" eine Altkleidersammelstelle. Auch die angeschlossene Dreschhalle war Teil des Unternehmens. Gegenüber der Dreschhalle wurde eine Tankstelle eröffnet, die der Opa von Kubitz, Gerhard Müller, viele Jahre führte.

Dem jungen Mann wurden die "Unternehmer-Gene" quasi in die Wiege gelegt, und er stieß mit seinem Wunsch, auf dem Gelände der ehemaligen Aral-Tankstelle ein Café zu eröffnen, bei seinem Opa Gerhard auf offene Ohren. Wo früher im Verkaufsraum die Benzin-Rechnungen bezahlt wurden, entstand ein Café, das mit seinem modernen Ambiente begeistern kann. In der ehemaligen Auto-Waschanlage wurden die Küche installiert sowie Lagerräume für die Kaffeebohnen und Getränke geschaffen.

"Der Umbau kostete viele Nerven. Ich habe nämlich die Koordination und Planung selbst übernommen, was für mich eine ambitionierte Aufgabe war", berichtet Kubitz, der sich einige fachliche Ratschläge vom Ladenburger Architekten Lucas Juhl holte. Weil Kubitz ein technisch begabter Mensch ist, konnte er sein Vorhaben schließlich Schritt für Schritt verwirklichen.

Mit dem Start nach der Eröffnung vor wenigen Wochen ist Kubitz sehr zufrieden. "Ich habe ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten. Das moderne Ambiente kommt an, und die Kaffeespezialitäten schmecken der Kundschaft offensichtlich", freut sich Kubitz. Er arbeitet mit der Heidelberger Konditoren-Meisterin Gina von der Weth zusammen, die Kuchen und Gebäck liefert. Für die Führung der Küche sucht der Unternehmer noch qualifiziertes Personal in Festanstellung.

Sein Hauptaugenmerk hat Kubitz auf die Kaffee-Spezialitäten gelegt. "Bei der Qualität gehe ich keine Kompromisse ein", versicherte der Geschäftsinhaber, der in der Schweiz einen Barista- und Röstkurs belegte. Viel Erfahrung auf dem Gebiet des Kaffees sammelte Kubitz in der renommierten Heidelberger Kaffee-Rösterei Simon & Bearns, denn die Herstellung eines qualitätsvollen Kaffees ist eine kleine Wissenschaft.

Der Röstvorgang der Kaffeebohnen erfordert Wissen und Fingerspitzengefühl. "Wenn die Bohnen ein paar Sekunden zu lange geröstet werden, kann viel kaputt gehen", erzählt Kubitz. Einen großen Einfluss auf die Qualität des Endprodukts habe auch der Mahlvorgang der Bohnen, und beim Aufbrühen des Kaffees könne man ebenso viel falsch machen.

Ein perfekter Kaffee müsse für ihn ein ausgewogenes Säure-, Bitterkeit- und Süßeverhältnis haben, sagt Kubitz beim RNZ-Besuch. Die gerösteten Bohnen bezieht er von kleinen Röstereien, die er persönlich kennt.

Das Ambiente ist zwar jetzt schon sehr attraktiv, aber "zu 100 Prozent bin ich noch nicht fertig", macht Kubitz deutlich. Trotzdem wollte der Gastronom sein Café eröffnen, denn die Zeitverzögerungen wegen "ungeplanter Dinge" waren doch beträchtlich.

Besonders stolz ist der Barista auf seine Espresso-Maschine. Er hat gute Erfahrungen mit dem Mailänder Hersteller Dalla Corte gemacht. Eine eigene Osmose-Wasserbehandlungsanlage liefert das kalkarme Wasser für die Herstellung der verschiedensten Kaffee-Spezialitäten. Um eine solche Maschine bedienen zu können, braucht es Erfahrung und technisches Verständnis. Das hat sich der ausgebildete Mechatroniker, der vor seiner Selbstständigkeit als Elektronik- und Softwaretechniker arbeitete, in seinem erlernten Beruf angeeignet. Wenn die Elektronik der Kaffeemaschine neu einprogrammiert werden muss, kann der Inhaber diesen komplizierten Arbeitsschritt selbst erledigen.

Im Kaffee-Business sieht Kubitz "den Beruf fürs Leben". Die nächsten zwei Jahre seien vorgesehen, um das "Café Juli" am Markt zu etablieren. Dann will der Unternehmer das Projekt "Kaffee-Rösterei" im Gewerbegebiet angehen.

Ort des Geschehens

Info: Das "Café Juli" befindet sich in der Wallstadter Straße 49. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr. Es sind 15 kostenlose Parkplätze und eine kleine Außengastronomie vorhanden.