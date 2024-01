Ladenburg. (max) Nach dem verheerenden Feuer am 3. Januar, bei dem zwei Personen starben, musste die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg am Sonntag wieder zu einem Brand ausrücken. Auch wenn diesmal niemand zu Schaden kam, traf es mit dem Neunheller Haus am Marktplatz eines der prominentesten Gebäude der Altstadt.

Die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand Anfang Januar und dem Jüngsten gebe, beantwortete Feuerwehrkommandant Pascal Löffelhardt eindeutig mit: "Nein. Es ist einfach ein unglücklicher Zufall, dass es zweimal so kurz hintereinander bei uns gebrannt hat." Wie die Polizei auf RNZ-Anfrage mitteilte, könne man nach jetzigem Stand noch nichts dazu sagen. Die Brandermittler des Polizeireviers Ladenburg wurden damit betraut, die Brandursache herauszufinden.

Am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu dem im 16. Jahrhundert errichteten Fachwerkhaus gerufen: "Uns ist das Herz in die Hose gerutscht, denn die Häuser in der Altstadt sind mit viel Holz gebaut und stehen sehr verwinkelt", so Löffelhardt. Daher habe man zusätzlich zu 35 eigenen Feuerwehrleuten noch Verstärkung aus Heddesheim und Schriesheim angefordert.

Vor Ort seien zunächst 15 Personen aus dem Haus evakuiert und in der nahe liegenden VHS untergebracht worden. Als in der obersten Wohnung, in der der Brand vermutet wurde, niemand öffnete, brach die Feuerwehr die Tür auf und fand die Räume leer an. "Das war ein Glück, denn wären die Bewohner zu Hause gewesen, hätten sie mindestens eine Rauchgasvergiftung davongetragen." Von zwei Trupps sei das Feuer dann innerhalb einer Stunde gelöscht worden. Die Brandwohnung sei unbewohnbar, die anderen Wohnungen wurden gelüftet, und die Bewohner konnten wieder zurückkehren.

Der Schaden an dem denkmalgeschützten Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf "mindestens 100 000 Euro, es kann aber auch deutlich mehr werden", so ein Polizeisprecher.

Update: Montag, 22. Januar 2024, 19.50 Uhr

Brand in Fachwerkhaus sorgt für 100.000 Euro Schaden

Ladenburg. (pri/pol/rl) Zu einem Brand in einem Fachwerkhaus am Marktplatz kam es am frühen Sonntagmorgen. Das teilte die Polizei mit.

Das Feuer war gegen 5 Uhr in einem Wohnzimmer einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Es war dabei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Die 15 Bewohner mussten das Fachwerkhaus verlassen und wurden zur Kontrolle dem Rettungsdienst übergeben. Wegen der Kälte wurden sie vorübergehend in der Volkshochschule untergebracht.

Aufgrund der Lage in der Altstadt forderten die Wehren aus Ladenburg und Heddesheim vor Ort noch einen Löschzug der Feuerwehr Schriesheim als Verstärkung an.

In der Brandwohnung wurde niemand angetroffen, sodass das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Der Feuerwehr zufolge ist sie derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Technische Hilfswerk überprüft nun die Statik und die Bausubstanz der Wohnung.

Nach aktuellen Informationen wurde niemand verletzt, allerdings entstand erheblicher Sachschaden, der auf rund 100.000 Euro geschätzt wird.

Ort des Geschehens

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, das Polizeirevier Ladenburg ermittelt.