Neckargemünd. (luw) Während die eine griechische Landschildkröte noch vermisst wurde, war die andere schon gefunden: Es ist eine tierisch-kuriose Geschichte, die sich in den vergangenen Tagen in der Stadt am Neckar abgespielt hat – und im Internet. Denn ohne ein funktionierendes Nachbarschaftsnetzwerk, das vor allem über digitale Kanäle kommuniziert, würde Markus Fischer seine Schildkröte wohl noch immer suchen. Am Mittwoch war nun auf Nachfrage von einem Polizeisprecher zu erfahren, dass inzwischen auch eine zweite Schildkröte wieder in Neckargemünd bei ihrem Besitzer ist.

Aber von vorne: Wie am Montag berichtet, wurde den Beamten des Polizeireviers Neckargemünd am Sonntagmittag eine griechische Landschildkröte als "Fundsache" übergeben. Eine Frau hatte das offenbar zu Hause ausgebüxte, ungefähr zehn Jahre alte Tier im Stadtteil Dilsberg auf dem Feldweg zwischen Altem Hofweg und Postweg entdeckt. Am Montag veröffentlichte die Polizei eine Meldung mit der Bitte an den unbekannten Besitzer, sich zu melden.

Rein zufällig ist ebenfalls am Wochenende auch die Schildkröte namens Herkules von Markus Fischer aus dem Stadtteil Kleingemünd in der Kraichgaustraße abgehauen. Sie gehört auch der Rasse der griechischen Landschildkröte an und sogar das Alter ist mit neun Jahren ähnlich dem jenes Tieres, das bei der Polizei abgegeben wurde.

"Sie hat mit etwa 15 Quadratmetern bei uns im Garten ein relativ großes Gehege, das von einer Sandsteinmauer umgeben ist", berichtet der 51-jährige Besitzer von Herkules auf Nachfrage der RNZ. "Aber Schildkröten klettern wie die Bergziegen – meine versucht es einfach immer und immer wieder, an den Steinen hochzuklettern." Also schrieb er über einen E-Mail-Verteiler, den die Nachbarn im Kleingemünder Neubaugebiet schon länger eingerichtet haben, dass er seine neunjährige Schildkröte Herkules suchen würde.

Als dann am Montag die Mitteilung der Polizei über die gefundene griechische Landschildkröte auf Facebook kursierte, meldete sich ein Nachbar bei Fischer und wies ihn auf das gefundene Reptil hin. "Ich bin dann nach Heidelberg ins Tierheim gefahren, wo sie inzwischen hingebracht wurde – dort habe ich dann aber am Panzer erkannt, dass es nicht Herkules ist", erzählt er.

Angesichts des im Polizeibericht angegebenen Fundorts in Dilsberg habe er schon geahnt, dass es sich aufgrund der weiten Distanz zu seinem Garten wahrscheinlich nicht um Herkules handeln würde. "Ich habe meinem Nachbarn gesagt, dass das nicht meine Schildkröte ist – aber wenn er von einer weiteren hört, sollte er mir Bescheid geben", so Fischer.

Und tatsächlich half so die Polizeimeldung über die gesuchte Schildkröte aus Dilsberg auch Herkules und ihrem Besitzer Fischer: Der Nachbar erfuhr von einer Neckargemünderin, die auch eine griechische Landschildkröte gefunden hatte – in der Saarstraße in Kleingemünd. Er vermittelte zwischen Finderin und Besitzer, sodass Herkules nun wieder im heimischen Garten ist. "Das war eine Verkettung glücklicher Umstände", sagt Fischer erleichtert.