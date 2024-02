Eppelheim. (sg) "Sei Mensch". Nur diese zwei Worte hatte Walter Läßle auf ein Stück Pappkarton geschrieben. Mehr Aussage brauchte es für den Initiator und Organisator der ersten Demonstration in Eppelheim gegen Fremdenfeindlichkeit sowie Rechtsextremismus und für Demokratie und Menschenrechte nicht. Am Samstag gingen mit ihm trotz Faschingsferien und kurzfristiger Ankündigung rund 500 Teilnehmende auf die Straße, um ein deutliches Zeichen gegen die Alternative für Deutschland (AfD), deren Pläne zur Remigration und des Verbots der Parteienvielfalt zu setzen. Eindrucksvoll bewiesen Kirchen, Vereine, Organisationen, Parteien und Privatpersonen: Eppelheim steht auf, die schweigende Mehrheit wird laut, die Stadt ist bunt und soll es auch bleiben (siehe unten).

Startpunkt der Demo war der Vorplatz der Christkönigkirche. Vom Eppelheimer Polizeiposten war Polizeihauptkommissarin Kim Reichert mit ihren Einsatzkräften vor Ort. Demo-Organisator Läßle wurde von ihr instruiert, auf was er als Veranstalter zu achten hatte. Die Hinweise gab er an Teilnehmer und die 30 Ordner, die er bereitstellen musste, weiter. Alle Generationen waren vertreten. Etliche hatten Fahnen, Transparente, Luftballons und handgeschriebene Plakate mitgebracht. Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde brachte es mit ihrem Transparent "Liebe für alle – Hass für keinen" für ein tolerantes und friedliches Miteinander auf den Punkt.

Ein Schild mit den Aussagen "Knallbunt statt kackbraun" und "Auffangbecken für Demokratiefeinde, Demagogen und Dummköpfe" hatte Birgit angefertigt und stellte sich klar gegen die AfD. Der Eppelheimerin war es wichtig, dass auch Bürger kleinerer Kommunen zeigen, dass sie gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sind. "Wir müssen unsere Stimme erheben und wollen nicht länger die schweigende Mehrheit sein." Hans und Sabine Robker hatten ein Schild gestaltet mit der Aufschrift: "Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber! Keine Alternative für Dich!" Man müsse jetzt wachsam sein, aufstehen und handeln, meinte das Ehepaar.

Die Partei "Die Linke" und deren Jugendverband verteilten "süße Berliner gegen braunes Gedankengut". Die Eppelheimer Liste hatte sich die emotionalen Worte des früheren Sportmoderators Marcel Reif zu eigen gemacht, der anlässlich des Holocaust-Gedenktags im Deutschen Bundestag seinen Vater mit den Worten "Sei ein Mensch!" zitiert hatte. Auch die Ortsverbände von SPD und Grünen sowie Vertreter der IG Metall waren mit Fahnen und Schildern vertreten.

Um 14.45 Uhr setzte sich der Protestzug gegen Fremdenfeindlichkeit ganz still und leise in Gang. Doch bald wurden Trillerpfeifen und Gesänge laut. Von der Rudolf-Wild-Straße ging es über Scheffel-, Haupt- und Schulstraße auf den Vorplatz der Rudolf-Wild-Halle. Gesichtet wurden unter den vielen Demonstranten Mitglieder der beiden Kirchengemeinden sowie Angehörige verschiedener Eppelheimer Organisationen und Vereine und Vertreter aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen.

"Ich bin von höchstens 200 Demonstrationsteilnehmern ausgegangen", meinte Läßle. Der 73-Jährige, der seit 40 Jahren mit seiner Frau Helga und seinen beiden mittlerweile erwachsenen Töchtern in Eppelheim zu Hause ist, war von den mehr als doppelt so vielen Mitstreitern, die mit ihm unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" auf die Straße gingen, sichtlich gerührt. An der Rudolf-Wild-Halle hielt Läßle die "erste politische Rede seines Lebens" und schilderte seine Beweggründe, eine Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Beine zu stellen. Unfassbar waren für ihn die kürzlich vor laufender Kamera geäußerten Worte des AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünig aus Brandenburg: "Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen." Läßle rief in Erinnerung: "Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, hat es gerade mal sechs Monate gedauert, bis alle Parteien verboten waren!" Für ihn war die AfD die politisch legitimierte Speerspitze der aktuellen antidemokratischen Entwicklung. "Vielleicht haben sie auch schon Pläne zur Machtergreifung in ihren braunen Schubladen?" Überall seien Menschen schon gegen diese Demokratiefeinde auf die Straße gegangen.

In Eppelheim war es dem seit neun Jahren in der Flüchtlingshilfe Engagierten bislang diesbezüglich zu ruhig gewesen. "Wenn nicht jetzt, wann dann? Wachen wir auf und lassen wir uns nicht von diesen rechten Demagogen unser Land zu Grunde richten", rief er in die Menge und bekam kräftigen Applaus als Antwort. "Zeigen wir ihnen, dass wir die demokratische Mehrheit sind." Drohende Diktaturen ließen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernehmen.

"Eppelheim ist bunt und laut. Wir wollen jetzt so laut sein, dass den AfD-Populisten die Ohren klingeln." Die Demonstranten machten mit, jubelten, klatschten und nutzten ihre Trillerpfeifen, um ihre Zustimmung bei Aussagen wie "Wir wollen ein friedliches Zusammenleben mit allen Menschen, egal welcher Herkunft, Religion und Hautfarbe" und "Wir setzen uns ein für Menschenrechte und Grundgesetz" zum Ausdruck zu bringen. Läßle machte deutlich, dass mit Blick auf die vielen Demos keiner behaupten könne, er habe davon nichts gewusst.

Miteinander statt Ausgrenzung

Eppelheim. (sg) Bei der ersten Demonstration der Stadtbevölkerung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus für Demokratie und Menschenrechte stand Initiator Walter Läßle nicht alleine auf der Rednerbühne. Jutta Dawid vom Gemeindeteam der katholischen Kirchengemeinde, Diakon Jascha Richter von der evangelischen Kirchengemeinde, Stadträtin Claudia Grau-Bojunga, Vereinssprecher Thomas Hübler und Bürgermeisterin Patricia Rebmann ergriffen auch das Wort.

Dawid erinnerte an die Rede von Marian Turski, die er bei der Gedenkveranstaltung 2020 in Auschwitz hielt. Darin war von einem elften Gebot die Rede: "Du sollst nicht gleichgültig sein!" Keiner dürfe gleichgültig sein, wenn er historische Lügen höre, wenn die Vergangenheit für aktuelle politische Zwecke missbraucht werde, wenn Minderheiten diskriminiert würden. Grau-Bojunga wollte die rechtspopulistische Partei, deren Namen sie nicht in den Mund nehmen wollte, von der politischen Bühne verschwinden lassen. "Das erreichen wir nur, wenn wir alle wählen gehen und das Kreuz an der richtigen Stelle machen." Richter zitierte ein Gedicht, dessen Hauptaussage er treffend für die Vielfalt der Menschen in Stadt, Land und Bund fand: "Der Himmel ist bunt."

Hübler verdeutlichte: "Unsere Vereine und Organisationen sind Orte des Miteinanders und des Zusammenkommens und nicht der Ausgrenzung." Für Rebmann war klar: "Ein 1933 darf es nicht noch einmal geben. Wir dürfen dies nicht gewähren lassen." Der Ausspruch "Wehret den Anfängen" treffe längst nicht mehr zu. "Wir sind schon mittendrin", warnte sie.