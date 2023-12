Eppelheim. (luw) Viele Freunde hat Bundeskanzler Olaf Scholz in der Gastronomie aktuell nicht: Seit feststeht, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Cafés zum Jahresbeginn 2024 wieder auf 19 Prozent steigt, fühlen sich viele Gastronomen vom Sozialdemokraten betrogen. Dieser hatte im Bundestagswahlkampf 2021 noch in Aussicht gestellt, dass es mit ihm als Regierungschef beim

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote