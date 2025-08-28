Alle sieben Tage geschieht in Gaiberg eine Straftat
Neun von zehn Delikten wurden zuletzt aufgeklärt. Das Dorf sei Kommissar Wolfgang Metzger zufolge sicher, jedoch sei trotzdem Wachsamkeit geboten.
Gaiberg. (agdo) Es sind gute Nachrichten, die Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger den Gemeinderäten jüngst unterbreiten konnte: Die Zahl der Straftaten im Ort ist im vergangenen Jahr stabil geblieben. 52 wurden 2024 erfasst – genauso viele wie 2023. Aber: Die Aufklärungsquote hat sich deutlich verbessert. 2023 wurden nur 53,8 Prozent der Delikte aufgeklärt. Im vergangenen Jahr waren es
