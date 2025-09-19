In Heiligkreuzsteinach lebt es sich sicher
Das zumindest spiegelt die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024 wider.
Heiligkreuzsteinach. (el) Die Steinachtalgemeinde Heiligkreuzsteinach zählt weiterhin zu den sichersten Orten im Rhein-Neckar-Kreis. Das zeigte Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger, Revierleiter des Polizeireviers Neckargemünd, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auf.
Er präsentierte die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024 und betonte:
