Heiligkreuzsteinach. (el) Die Steinachtalgemeinde Heiligkreuzsteinach zählt weiterhin zu den sichersten Orten im Rhein-Neckar-Kreis. Das zeigte Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger, Revierleiter des Polizeireviers Neckargemünd, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auf.

Er präsentierte die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024 und betonte: