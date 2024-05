Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Kommunalwahl rückt in greifbare Nähe: Am 9. Juni dürfen auch die Hirschberger ihren Gemeinderat wählen. Die RNZ hat die Parteien und Wählervereinigungen gebeten, zu drei Themen in fünf Sätzen Stellung zu beziehen. Los geht es mit einer Fragestellung, die den aktuellen Gemeinderat schon länger beschäftigt und mit der sich der neu