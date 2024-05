Von Benjamin Miltner

Bammental. Fünf ereignisreiche und krisengeprägte Jahre sind vorbei: Die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg stehen am 9. Juni wieder an und auch rund um Heidelberg werden Gemeinderäte neu gewählt.

Wer tritt für welche Liste an? Welche Veränderungen gibt es? Wie steht es um die