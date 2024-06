Wiesloch. (kbw) Mit dem Abschluss der Stimmenzählung in den 21 Wieslocher Wahlbezirken steht nun auch das letzte vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahlen in der Region fest. An der Zusammensetzung des Gremiums wird sich einiges ändern: Die CDU erlangt mit 25,8 Prozent der Stimmen sieben Sitze und verdrängt damit die Grünen vom Platz der stärksten Kraft.

"Das Ergebnis ist