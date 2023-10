Weinheim. (web) Es ist nun schon wieder vier Jahre her, dass die Feuertonnen draußen wärmten und in den Restaurants, Kneipen und Cafés die Scheiben beschlugen. Und vor allem, dass mitten im Herbst um die zwei Dutzend Bands und DJs live Stimmung machten. Der "Nightgroove" hat 2019 zum letzten Mal stattgefunden. Dann ließ Corona das Kneipenfestival 2020 und 2021 pausieren, 2022 sagte der Organisator wegen der nach wie vor ungewissen Pandemielage und der Kostensteigerungen auf den Energiemärkten "freiwillig" ab.

Nun ist es wieder so weit: Der nächste "Nightgroove" steigt am Samstag, 11. November, von 19 Uhr an und auf dem Marktplatz und in den Gastronomiebetrieben der Innenstadt. Damit geht das Festival in die 17. Runde. 20 Livebands und DJs werden erwartet. Kneipenkonzerte laden zum Genießen, Tanzen und Mitfeiern ein. Auch die Fans elektronischer Klänge kommen auf ihre Kosten. Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer durch die Musikstile reicht das Angebot. Wer einmal zahlt, ist überall live dabei. Der Eintritt beträgt einmalig 17 Euro (im Vorverkauf).

Der Startschuss fällt auf dem Marktplatz bei Pop, Rock und Soul. Parallel wird zwischen 19 und 22 Uhr in der Lounge der Volksbank Kurpfalz, Bismarckstraße 1, mit dem Duo Walker & Aprile bei Jazz und Soul gegroovt. Die Bands treten in der Regel von 20 bis 1 Uhr in den beteiligten Lokalen auf. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Bei Überfüllung besteht kein Anspruch auf Einlass. Kinder unter zwölf Jahren feiern in Begleitung ihrer Eltern kostenfrei. Fragen werden unter der Nummer 04321/9012345 beantwortet. Karten gibt es etwa im Miramar, Waidallee 100, bei Marktkauf Scheck-In (hier gibt’s ein Eichbaum-Ur-Pilz obendrauf), Gewerbestraße 7, in der Weststadtfiliale der Volksbank, Breslauer Straße 1, sowie bei der Tourist-Info am Marktplatz. Wer spontan dazukommt, kriegt für 20 Euro Tickets an der Abendkasse am Marktplatz und in den beteiligten Lokalen.