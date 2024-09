Sandhausen. (heb) "Gestern: Jahrhunderthochwasser; heute: Jahrhundert des Hochwassers." Passend zum Schild mit dieser Aufschrift hatte Christa Lauterbach von der Grün-Alternativen Liste (GAL) Sandhausen ihren Regenschirm mitgebracht. Klimaschutz sei nach wie vor ein sehr aktuelles und sehr dringendes Thema, betonte Sabine Reich vom BUND-Ortsverband, der den Sandhäuser Klimastreik am Freitagabend vor dem Rathaus bereits zum vierten Mal ausrichtete. Seit April dieses Jahres hat er sich um die Mitglieder in Walldorf zum BUND Sandhausen-Walldorf erweitert.

Extremwetterereignisse mit Überflutungen und Hitzewellen nehmen zu, stellte Reich bei der Begrüßung fest und sagte: Es sei höchste Zeit, dass die Politik, die Wirtschaft und die Gesellschaft etwas tun. "Kleine Schritte helfen nicht mehr, es ist wirklich radikales Handeln gefragt", betonte sie. "Also eine ambitionierte Klimapolitik und nicht nur eine Klimapolitik des Weiter-So, der kleinen Schritte." Überall müsse angepackt werden – nicht nur in den großen Städten, auch in Orten wie Sandhausen.

Gefragt nach ihrer Motivation, sprach Teilnehmerin Lisa Wagner den Ausbau von Radverbindungen an. "Wir fahren immer mit dem Fahrrad", sagte sie. Gegenüber dem Bürgermeister und der Gemeinde zeige die Demo, dass es den Leuten wichtig sei, dass vor Ort etwas für den Klimaschutz getan wird.

Und sie erzählte: Als ihre Tochter noch in den Naturkindergarten ging, sei der Wald schön dicht und grün gewesen. Jetzt seien die Blätter spärlich, viele Bäume seien in Folge der Dürre abgeholzt worden. "Wir sehen die Auswirkungen in unserem Umfeld", sagte sie und Tochter Ella ergänzte: "Wir verursachen ja den Klimawandel mit und schaden uns selbst dabei. Wenn alle was dagegen tun würden, könnte man auch etwas bewirken."

Um den Wald ging es auch Christine Leist. Sie berichtete über den Verein "Pro Waldschutz" und seine Aktivitäten zum Zurückdrängen der ausbreitungsstarken Kermesbeere. Zum Kennenlernen empfahl sie den Freiwilligentag am kommenden Samstag, 28. September, um 11 Uhr beim Parkplatz am Schützenhaus und wies auch auf die regelmäßigen Treffen immer freitags um 15 Uhr hin. Zwar würden die Aktiven oft angesprochen und gefragt: Bringt das denn überhaupt was? Ihre Antwort lautet dann: Wirklich helfen würde, wenn der Wald gesünder wäre, aber so könne man zumindest auf die Probleme aufmerksam machen.

BUND-Urgestein Günter Wiedemann beobachtet derweil innerörtliche "Steinwüsten". Als er nach 17 Jahren nach Sandhausen zurückkehrte, seien diese ihm unangenehm aufgefallen. Als Beispiel nannte er eine Fläche an der Hauptstraße gegenüber dem Alten Feuerwehrhaus. "Die ist zugepflastert, dabei wäre das normalerweise eine Grünfläche. Wenn ich hier gewesen wäre, wäre das nicht passiert", sagte er. Man sollte die Steine rausreißen und die Fläche einmal im Jahr mähen.

Rein technischen Lösungen steht Renate Wolf kritisch gegenüber. Das Ansinnen, den Kuhmagen gentechnisch zu verändern, damit Rinder weniger "pupsen" und Klimagase freisetzen, findet sie kurios. Ihr Vorschlag für mehr Klimaschutz lautet: weniger Energie verschwenden. Man müsse nicht jeden Raum heizen und könne Strom auch bei der Digitalisierung sparen. Sie hatte ihre Nachbarin Irma Grop mitgebracht, mit der sie gemeinsam imkert und die in der Kirchstraße 20/22 eine Werkstatt für handgefertigte Möbel und Upcycling-Produkte betreibt.

Die hohen Ansprüche von 50 bis 60 Quadratmetern Wohnfläche pro Person thematisierte Reiner Klemm, Vorstand des Naturschutzbundes (Nabu) Walldorf-Sandhausen. Er berichtete auch von Freunden, die meinen, sie täten etwas Gutes für die Umwelt, wenn sie mit Pellets heizen. Traurig fand Brigitte Jäckel "dass viele von uns Älteren als die eigentlichen Verursacher so gleichgültig sind – dabei haben fast alle Enkel". Als Malerin hatte sie ihr Schild umso mehr farbenfroh gestaltet.

Die Engagierten vor Ort sollten nicht auf die Politik warten, fand Stephanie Schmidt und lud zum nächsten "Suppentopf" am Freitag, 4. Oktober, um 11.30 Uhr in die Festhalle ein. Mit zwei anderen Frauen organisiert sie einmal im Monat eine gemeinsame Kochveranstaltung "von und für alle" mit geretteten Lebensmitteln von der Initiative Foodsharing.

Sabine Reich warb für die nächste Veranstaltung des BUND-Ortsverbands am Dienstag, 24. September, ab 18.30 Uhr in der Alten Synagoge in Sandhausen. Das Thema lautet dann: Wärmepumpen.