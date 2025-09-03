Mittwoch, 03. September 2025

Plus Klein, aber fein in Hirschberg

Die Welt ein bisschen besser machen

Die Eine-Welt-Gruppe wünscht sich mehr Unterstützung.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 52 Sekunden
Annegret Ulrich, Gertrud Marlowe und Renate Rothe (v.l.) sind aktive Mitglieder der Eine-Welt-Gruppe. Foto: cis

Von Christina Schäfer

Hirschberg. Faire Produkte gehören heute in das Sortiment jedes Supermarkts. Vor mehr als 30 Jahren war das anders. Anfang der 1990er-Jahre hatte die Eine-Welt-Gruppe eine Pionierfunktion. Die Idee wuchs zu dieser Zeit aus der katholischen Jugend heraus, die nach Gottesdiensten und kirchlichen Festen einen Stand mit fairen Produkten aufbaute. Lange

