Von Christina Schäfer

Hirschberg. Faire Produkte gehören heute in das Sortiment jedes Supermarkts. Vor mehr als 30 Jahren war das anders. Anfang der 1990er-Jahre hatte die Eine-Welt-Gruppe eine Pionierfunktion. Die Idee wuchs zu dieser Zeit aus der katholischen Jugend heraus, die nach Gottesdiensten und kirchlichen Festen einen Stand mit fairen Produkten aufbaute. Lange