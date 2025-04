Von Benjamin Miltner und Agnieszka Dorn

Bammental. Am Maifeiertag wird vielerorts in der Region der Maibaum feierlich aufgestellt. In Bammental sollte dies dort traditionell bereits zum Frühlingsfest am vergangenen Wochenende geschehen. Doch dies scheiterte – die hierfür nötige Kette zur Befestigung war einfach nicht aufzufinden.

Also dieses Jahr kein Bammentaler Baum? Im Gegenteil. Es gibt sogar zwei! Noch in der Nacht auf Sonntag wurde in der für den Maibaum vorgesehenen Vorrichtung ein Ersatz befestigt. Der mit einer roten Schleife drapierte, recycelte Christbaum war zugegebenermaßen nicht mehr ganz so glanzvoll und grün – aber hey, ein Baum ist ein Baum!

Das wiederum sieht die Gemeindeverwaltung auch so. Sie holt das Aufstellen des "echten" Maibaums am Mittwoch nach. Ohne Tamtam und Rahmenprogramm – aber nunmehr mit der gesuchten Kette.

Es täte ihm sehr leid, aber weil die Befestigungskette für den Kranz nicht da sei, falle das Maibaum-Stellen aus, hatte Moderator Heinz Müller am Wochenende von der Bühne aus. Um diese Zeit sollte der Maibaum eigentlich von der Reilsheimer Kerweborscht gestellt werden.

Alles war dafür schon vorbereitet. Die Ablageflächen, auf denen der Stamm abgelegt werden sollte, standen schon. Man war gerade dabei, die Befestigung, in welcher der Baum verankert wird, aufzustellen und die Schrauben dafür vorzubereiten. Der Rathausplatz war proppenvoll.

Zuvor hatte die Band "Mundo Art" mit lateinamerikanischen Rhythmen für gute Stimmung gesorgt und der Bammentaler Musikverein Feuerwehrkapelle hatte schon die ersten Takte für das Maibaum-Stellen angestimmt. Einige Besucher waren sichtlich enttäuscht, mussten sie doch auf einen der Höhepunkte des Frühlingsfestes verzichten. Am Ende hatten aber alle Verständnis dafür. Auch Bürgermeister Holger Karl hatte sich bei der Eröffnung des Frühlingsfestes am Samstagmittag noch darauf gefreut, den Maibaum an diesem Tag stellen zu können.