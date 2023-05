Nußloch. (luw) Eine Durchsuchungsaktion durch den Zoll hat kürzlich in einer ehemaligen Eisdiele in der Hauptstraße Aufsehen erregt. Ein Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft erklärte am Donnerstag auf Nachfrage der RNZ, dass die Aktion "in keinerlei Zusammenhang" mit den europaweiten Razzien vom Mittwoch stehe, die wie berichtet gegen die italienische Mafia gerichtet war. Im Nußlocher Fall handele es sich um einen Unternehmer, der in der ehemaligen Eisdiele seinen Sitz habe. Gegen ihn bestehe der Verdacht der "Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt".

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft erläuterte, soll der Mann "Sozialabgaben nicht abgeführt" haben. Demnach habe diese Durchsuchung bereits Ende vergangener Woche stattgefunden.

Augenzeugen hatten gegenüber der RNZ berichtet, dass mehrere Fahrzeuge vor der früheren Eisdiele geparkt worden seien und Beamte zahlreiche Aktenordner, Kartons und weiteres Materials herausgetragen hätten. Nach RNZ-Informationen habe man sich im Ort in der Vergangenheit schon öfter darüber gewundert, "was für ein Geschäft" in der ausgedienten Eisdiele laufe. Dass es bei der europaweiten Polizeiaktion von Mittwoch ebenfalls mehrere Eisdielen traf, ist laut Staatsanwaltschaft mit Blick auf Nußloch aber reiner Zufall.