Weg frei für den Sandhäuser Jugendgemeinderat

Sandhausen. (luw) Jetzt also doch: Überraschend hat eine deutliche Mehrheit des Gemeinderats in jüngster Sitzung für die Einführung eines Jugendgemeinderats gestimmt. Überraschend, weil genau fünf Wochen zuvor noch wie berichtet ein Großteil der Räte für den Antrag der FDP auf eine Vertagung der Abstimmung über den Antrag zweier Jugendlicher "in die zweite Jahreshälfte 2024" votiert hatte. Ein

