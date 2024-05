Von Sarah Eiselt

St. Leon-Rot. Erst Trier, dann Essen, Aachen, Bochum – und jetzt St. Leon-Rot: In der Region um Wiesloch wird es bald das erste sogenannte "Battle Kart" geben. Schon für den kommenden Sommer ist die Eröffnung in der ehemaligen Sporthalle in der Opelstraße geplant.

"Beim Battle Kart handelt es sich um eine Kombination aus realem Kartfahren und virtuellem Spiel", erklärt die zuständige Betriebsleiterin Kathrin Pietsch. "Genau das macht den Reiz aus." Besucherinnen und Besucher fahren folglich mit ’echten’ Karts, allerdings in einer Halle, in der es weder eine reale Fahrbahn noch entsprechende Markierungen gibt. "Die Fläche, auf der gefahren wird, wird je nach Spiel immer anders auf den Boden projiziert.

Die gesamte Umgebung ist virtuell, der Computer erkennt das Kart und ermöglicht es wie bei einem sehr bekannten Computerspiel ’Gegenstände’ einzusammeln: So können die Fahrenden in Teamspielen etwa Ölfässer oder Raketen aufsammeln, die anderen Mitspieler damit abschießen oder sie als eine Art Hindernis oder Turbo einsetzen", macht Pietsch neugierig auf die kommende Freizeitattraktion in der Nähe des St. Leon-Roter Golfclubs.

Ursprünglich stammt die Idee von einem Unternehmer namens Sébastien Millecam aus Belgien, erklärt Pietsch. Bei den Betreibern von "Battle Kart" handelt es sich zudem um ein Franchise-Unternehmen, das in die Indoor-Sporthalle in der Opelstraße ziehen wird. Als Franchise bezeichnet man im Einzelhandel den Verkauf von Produkten in Lizenzen.

Millecam ’erlaubt’ damit sozusagen den Betreibern vom bald öffnenden Battle Kart in St. Leon-Rot, den Besucherinnen und Besuchern diese Attraktion anzubieten. Bisher konnten dort Sportarten wie Tennis, Badminton und Golf gespielt werden. "Die Halle ist bereits leer und der Vorteil für uns ist, dass keine Einbauten notwendig sind, weil wir ja keine feste Fahrbahn benötigen", erklärt Pietsch.

Die allgemeinen Umbauarbeiten haben aber trotzdem noch nicht begonnen: "Derzeit warten wir noch auf die letzten Genehmigungen. Wir hoffen sehr, dass es bald los geht", zeigt sich die Betriebsleiterin jedoch zuversichtlich. Ein genauer Zeitpunkt, wann die Halle eröffnet werden soll, stehe deshalb noch nicht fest. Geplant sei dies aber bereits für den kommenden Sommer.

Grund für die Standortwahl in St. Leon-Rot sei unter anderem der persönliche Bezug der Chefs zur Region, wie sie verrät: "Außerdem gibt es etwas Vergleichbares noch nicht und viele Gäste, die uns an den anderen Standorten besucht haben, äußerten oft den Wunsch nach einem solchen Angebot in ihrer Nähe."

Spielen und fahren dürfen alle ab einer Körpergröße von 1,45 Metern: "Also ideal für Kindergeburtstage", kündigt Pietsch an, macht aber gleichzeitig auf die Sicherheitsaspekte aufmerksam: "Annäherungssensoren verhindern zusätzlich, dass die Karts kollidieren. Die Fahrzeuge werden rechtzeitig ausgebremst, sodass schwerere Unfälle vermieden werden."

Denn mit der Elektro-Variante beim Battle Kart soll es weniger aggressiv zugehen, als beim gewöhnlichen Kartfahrsport mit Verbrennermotor: "Es geht nicht darum, wer am schnellsten fährt oder die beste Rundenzeit hat", sagt Pietsch. Auch deshalb wird es keine Zeitmessanlage geben. "Wir wollen, dass das gemeinschaftliche Erlebnis im Vordergrund steht, der Spaß, das Spielen im Team, unter anderem weil man bei manchen Spielen nur so in die nächsten Level komm," erläutert die Betriebsleiterin.

Besonders deshalb eigne sich die neue Halle dann auch für Firmenveranstaltungen und teambildende Maßnahmen. Dabei handelt es sich um Aktivitäten, die zur Stärkung des Zusammenhalts innerhalb einer Gruppe dienen. Das soll ermöglichen, dass sich die Mitglieder besser kennenlernen, verstehen und eine Zusammenarbeit verbessern.

"Viele Unternehmenschefs können dann die Halle anmieten, aber auch privat mit Freunden machen die Teamspiele viel Spaß, etwa wenn man gemeinsam gegen ein ’Virus’ ankämpfen oder bei ’Battle Foot’ einen Ball in das Tor der gegnerischen Mannschaft befördern muss", sagt die Betriebsleiterin weiter.