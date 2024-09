Von Konrad Bülow

Walldorf. Es war ein Verkehrsunfall, der in der Walldorfer Bevölkerung und in der Stadtpolitik die Gemüter erhitzte, nun wird darüber vor dem Wieslocher Amtsgericht verhandelt: Ein 20-Jähriger raste am 8. März mit einem PS-starken BMW über die Mittelinsel eines Kreisels in der Bahnhofstraße, prallte mit einem VW zusammen, riss noch einen Baum um und