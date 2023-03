Er habe den damaligen CDU-Gemeindeverbands-Vorsitzenden Robert Hoffmann mal an einer Bushaltestelle getroffen – eines führte zum anderen, sodass auch Günes letztlich zu den jungen Konservativen gehörte, die an jenem Tag 2013 im "Goldenen Pflug" zusammenkamen. 2016 wurde er in den Vorstand der JU Rhein-Neckar gewählt, im selben Jahr rückte er für Hoffmann in die Sandhäuser CDU-Gemeinderatsfraktion nach.

"Als wir damals da standen, ich ohne Bart, Moritz Oppelt in seinem Kapuzenpullover", sagt Günes schmunzelnd: "Niemals hätten wir gedacht, dass das alles so schnell kommt." Zu dem Termin in der Redaktion haben Köhler und Günes ein Foto vom November 2013 mitgebracht: Es zeigt den Moment der Neugründung der Jungen Union Leimen-Sandhausen. Bei der Versammlung im damaligen "Goldenen Pflug" in der Sandhäuser Hauptstraße wurde Anna Köhler als 23-jährige Jura-Studentin zur Vorsitzenden gewählt.

Sandhausen. Er wurde mit 27 Jahren Bürgermeister, sie mit 31 persönliche Referentin des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Manuel Hagel. Kürzlich wählte die Junge Union (JU) sie außerdem zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden – und er ist inzwischen voll im Job des Rathauschefs angekommen.

Die Rede ist von Hakan Günes und Anna Köhler. Sie beide verbindet sowohl ihre geografische als auch ihre politische Heimat: Sandhausen und die CDU. Vor knapp zehn Jahren lernten sie sich kennen, längst sind sie Freunde. Die RNZ sprach mit ihnen über Karriere, Parteitreue und lustige Handynachrichten.

Wie alles begann

Hakan Günes und Anna Köhler damals (2.v.l. und 4.v.l.) - bei der Gründung der JU Leimen-Sandhausen war auch Moritz Oppelt (r.) mit dabei. Foto: privat

Auch bei Anna Köhler wurde das Interesse für Politik in der Familie geweckt. "Mein Papa war bei der FDP, meine Mutter und meine Schwester waren schon immer eher grün geprägt", erzählt sie. "Wir haben uns daheim sehr viel über Politik gestritten und unterhalten." Sie habe sich viel über die Programme der einzelnen Parteien informiert, schnell sei für sie klar gewesen: "Für mich sind die JU und die CDU die einzige und genau richtige politische Heimat." Seit 2014 ist die heute 32-Jährige Mitglied der Christdemokraten, im selben Jahr wurde sie als Jüngste des Gremiums in den Gemeinderat gewählt.

Günes machte sich ebenfalls "viele Gedanken" über die für ihn passende Partei: "Das war schon damals das Profil, das am besten zu mir passte." Dass die Konservativen insbesondere in ihren "Merkel-Jahren" für viele junge Menschen nicht gerade die erste Adresse waren, sei in Gesprächen mit Gleichaltrigen eher selten ein Thema gewesen, sagen sie. "Manchmal gab es schon den einen oder anderen, der verwundert war", erzählt Günes, "einige haben gefragt: Warum CDU?"

Köhler schränkt ein: "Aber immer positiv interessiert, nicht im negativen Sinne." Und klar ist für beide auch: "In keiner anderen Partei gibt es so viele junge Leute, die nicht nur politisch engagiert und interessiert sind, sondern die auch ehrenamtlich in vielen Bereichen aktiv sind – das macht uns echt aus." So ist Köhler bereits seit ihrem fünften Lebensjahr Mitglied der DLRG und war viele Jahre als Schwimmausbilderin engagiert; Handballer Günes war auch schon Vorsitzender des SC Sandhausen.

Gemeinsam etwas anpacken und dabei Spaß haben, das habe auch immer schon junge Konservative insbesondere in der Hopfengemeinde ausgezeichnet. "Wir waren als JU super schnell extrem aktiv und dadurch oft beisammen", erinnert sich Köhler, die 2018 zur JU-Kreisvorsitzenden gewählt wurde. Die Organisation des legendären "Tanz in den Mai" mit 500 Besuchern sei eines dieser Erlebnisse, durch die die Gruppe aus Sandhausen "zusammengewachsen" sei. Ein bis heute besonders eng verbundenes Trio fand sich dabei mit Köhler, Günes und Lars Albrecht: Der heute 29-jährige Albrecht, ebenfalls vielseitig ehrenamtlich engagiert, sitzt auch für die CDU im Gemeinderat und ist der wohl beste Rhetoriker des Gremiums.

Wie es zum großen Schritt kam

Während das Jura-Studium eine weitere Gemeinsamkeit von Günes und Köhler ist, gibt es mit Blick auf ihre Zielsetzungen einen Unterschied zwischen beiden. "Ich war erst Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz in Heidelberg, Mannheim und Stuttgart, Politik war für mich immer ein leidenschaftliches Hobby – wenn auch ein sehr zeitintensives", sagt sie. Er dagegen hatte schon lange darauf hingearbeitet, Bürgermeister seiner Heimatgemeinde zu werden: "Das war mein Kindheits- und Jugendtraum, das schlummerte schon immer in mir." Und als der damalige Rathauschef Georg Kletti (CDU) 2020 bekannt gab, bei der Wahl im Folgejahr nicht mehr zu kandidieren, habe auch Günes’ Mutter ihn schmunzelnd gefragt: "Ist es jetzt so weit?" Was folgte, ist bekannt: Günes setzte sich nach starken 44 Prozent im ersten Wahlgang in der zweiten Runde mit knapp 53 Prozent unter anderem gegen den damaligen Sandhäuser Kämmerer Timo Wangler durch.

Köhler betont, dass sie gern als Anwältin gearbeitet habe. "Aber je weiter man in die Politik reinkommt und merkt, wie viel man bewegen kann, desto mehr Spaß macht’s auch und desto mehr will man Teil davon sein." Dabei erklärt sie, dass sie keine Berufspolitikerin ist: "Ich arbeite als Juristin im Landtag." Ihren heutigen Chef Manuel Hagel lernte sie schon 2016 in ihrer Funktion als JU-Kreisvorsitzende kennen. "Da war ich auch im Bezirksvorstand aktiv und Manuel war gerade ganz frisch zum Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg gewählt worden – da arbeitet man immer wieder zusammen." Und 2021 habe Hagel, inzwischen als Fraktionsvorsitzender, sie gefragt, ob sie mal in der Mittagspause in den Landtag kommen wolle. "Ich arbeitete zu der Zeit schon in Stuttgart und bin dann mal nichtsahnend hingegangen", erinnert sie sich lachend. So kam es dazu, dass sie zum 1. Juli 2021 ihre neue Aufgabe als Hagels persönliche Referentin antrat. Und Günes hatte am gleichen Tag seinen Amtsantritt als Bürgermeister. "Ich hab’ ihr gleich per Handy ein Foto von meinem Türschild geschickt", erzählt er und grinst: "Und dann hat sie mir eines von ihrem zurückgeschickt."

Wie es heute läuft

Wer sie persönlich kennt, den wird es nicht überraschen: Die beiden sind bodenständig geblieben. Bei ihrem Besuch in der Redaktion wirken sie entspannt, sind für Späße zu haben und erklären, dass es ihnen stets darum geht, zu gestalten und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für das Gemeinwohl einzusetzen. Angesprochen auf ihre Aufgaben in Stuttgart, sagt Köhler: "Ich mache einfach alles – und das liebe ich an dieser Position." Einmal spreche sie mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten oder der Generalkonsulin Israels – "aber genauso besorge ich eben auch mal ein Geschenk für einen Gastreferenten." Man sei nah dran an "wichtigen Entscheidungsträgern". Und natürlich wird sie von Hagel auch nach ihrer Meinung zu bestimmten Themen gefragt.

Trotz der hauptberuflichen Tätigkeit bleibt Köhler ihrer Heimatgemeinde treu und will ihren Sitz im Gemeinderat behalten. Ihr politisches Engagement führt sie auch weit über die Grenzen des Landes hinaus, etwa in die USA nach Washington und Burundi. Als Ausgleich hat sie den Triathlon für sich entdeckt: "Für mich gibt’s nichts Genialeres, als sich mit dem Rennrad einen Berg hochzuquälen und ihn dann mit Karacho wieder runterzufahren." Günes spielt nach wie vor Handball beim SC, wenn auch nicht mehr so häufig. "Na, wie läuft’s in der Politik?", sei schon mal eine flapsige Frage, die er öfter im Training gestellt bekomme.

In Sachen Parteipolitik ist das Duo heute übrigens nicht mehr immer einer Meinung. Günes legt stets Wert auf fraktionsübergreifende Zusammenarbeit und betont: "Ich bin stolz darauf, CDU-Mitglied zu sein, aber das Bürgermeisteramt hat nichts mit der Partei zu tun." Es gehe ihm "nur um Sandhausen, nicht um Parteifarben". Köhler dagegen ist wesentlich mehr darauf aus, die CDU voranzubringen und deren Stärken hervorzuheben. Ein passendes Beispiel fällt beiden sofort ein: Als im Dezember die Zusage des Bunds über 5,5 Millionen Euro Förderung für die Sanierung der Festhalle in Sandhausen für Freude sorgte, veröffentlichte das Rathaus ein Foto von Günes mit den regionalen Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (SPD), Jens Brandenburg (FDP) und Moritz Oppelt (CDU) vor der Halle – verbunden mit dem Dank an alle drei für ihren Einsatz in Berlin. Das gefiel Köhler weniger, die den Bürgermeister das auch wissen ließ: "Mensch, wir haben doch einen CDU-Abgeordneten, der sich da am meisten reingehängt hat, warum müssen auch die anderen aufs Foto?" Günes bleibt seiner Linie treu und sagt dazu nur: "Alle werden gleich behandelt."

Und wohin führt die Reise noch? An ihren Reaktionen auf diese Frage wird deutlich, dass beide im Hier und Jetzt leben. Günes will sich auf seine erste Amtszeit fokussieren und die Sandhäuser "mit guter Arbeit überzeugen", wie er sagt. Auch Köhler zeigt sich momentan "super zufrieden". Auf die Frage, ob die Landtagswahl 2026 für sie bereits eine Rolle spielt, schüttelt sie den Kopf: "In der Politik zu arbeiten macht riesig Spaß, ist aber nicht so leicht planbar. Ich habe einen super Job, einen tollen Chef und bin sehr gespannt, was da noch kommen mag." Und Günes meint: "Ich bin einfach sehr gerne Bürgermeister und übe mein Amt so aus, dass ich abends zu Hause in den Spiegel schauen kann."