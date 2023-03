Die Predigt der Pfarrerin stand in diesem Jahr unter dem Motto des Psalms 23, der von König David niedergeschrieben wurde. Interessant ist dabei die Parallele zwischen den Schafen und den Menschen sowie die zwischen einem Hirten, Gott und Jesus Christus. "Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar", heißt es darin. Man könne sich auf Gott verlassen, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist, betonte Schmidt. "Jesus ist mein guter Hirte, dem ich folge. Er ist immer bei mir, und das schenkt mir Trost und gibt mir Kraft. Auch in den dunklen Stunden meines Lebens kann ich voll auf ihn bauen", sagte die Pfarrerin.

Über 60 Jubelkonfirmanden feierten am Sonntag ihr persönliches Jubiläum in der evangelischen Kirche Leutershausen, wo sie Pfarrerin Tanja Schmidt willkommen hieß. Foto: Brand

Manche zogen es vor, bereits in der Kirche ihren Platz einzunehmen. Andere wiederum ließen es sich trotz Regen nicht nehmen, mit Pfarrerin Tanja Schmidt unter dem Glockengeläut und den Klängen des evangelischen Posaunenchors festlich in das Gotteshaus einzuziehen. Schmidt freute sich in ihrer Begrüßung besonders, dass so viele an den Ort ihrer ersten Konfirmationsfeier gekommen waren. Gemeinsam sangen alle das Auftaktlied "Er weckt mich alle Morgen".

> In Leutershausen begingen über 60 evangelische Christen ihre Silberne, Goldene, Diamantene, Eiserne, Gnaden-, oder Kronjuwelenkonfirmation. Therese Freitag feierte sogar Eichenkonfirmation, das heißt, sie wurde vor 80 Jahren konfirmiert. Obwohl ein Großteil noch in der Gemeinde wohnt, zog es einige nach der Heirat in andere Regionen. Aus diesem Grund war beim Treffpunkt vor der evangelischen Kirche die Freude über das Wiedersehen bei vielen Jubelkonfirmanden groß. Noch vor dem Gottesdienst wurde in kurzen Gesprächen Rückschau auf die eigene Schul- und Jugendzeit, den Konfirmandenunterricht und die eigene Konfirmation gehalten. Dies alles unter schützenden Regenschirmen.

Hirschberg. Die Jubelkonfirmation ist ein wichtiger Bestandteil im Gemeindeleben, weil hier ein Stück Gespräch über den Glauben stattfindet, gefüllt mit wichtigen Erlebnissen und Erfahrungen von ganz verschiedenen Menschen. Und diese kamen am Sonntag zahlreich sowohl in Leutershausen als auch in Großsachsen zusammen, um dieses besondere Fest in Gottesdiensten zu feiern.

Von Walter Brand

Hirschberg. Die Jubelkonfirmation ist ein wichtiger Bestandteil im Gemeindeleben, weil hier ein Stück Gespräch über den Glauben stattfindet, gefüllt mit wichtigen Erlebnissen und Erfahrungen von ganz verschiedenen Menschen. Und diese kamen am Sonntag zahlreich sowohl in Leutershausen als auch in Großsachsen zusammen, um dieses besondere Fest in Gottesdiensten zu feiern.

> In Leutershausen begingen über 60 evangelische Christen ihre Silberne, Goldene, Diamantene, Eiserne, Gnaden-, oder Kronjuwelenkonfirmation. Therese Freitag feierte sogar Eichenkonfirmation, das heißt, sie wurde vor 80 Jahren konfirmiert. Obwohl ein Großteil noch in der Gemeinde wohnt, zog es einige nach der Heirat in andere Regionen. Aus diesem Grund war beim Treffpunkt vor der evangelischen Kirche die Freude über das Wiedersehen bei vielen Jubelkonfirmanden groß. Noch vor dem Gottesdienst wurde in kurzen Gesprächen Rückschau auf die eigene Schul- und Jugendzeit, den Konfirmandenunterricht und die eigene Konfirmation gehalten. Dies alles unter schützenden Regenschirmen.

Manche zogen es vor, bereits in der Kirche ihren Platz einzunehmen. Andere wiederum ließen es sich trotz Regen nicht nehmen, mit Pfarrerin Tanja Schmidt unter dem Glockengeläut und den Klängen des evangelischen Posaunenchors festlich in das Gotteshaus einzuziehen. Schmidt freute sich in ihrer Begrüßung besonders, dass so viele an den Ort ihrer ersten Konfirmationsfeier gekommen waren. Gemeinsam sangen alle das Auftaktlied "Er weckt mich alle Morgen".

Über 60 Jubelkonfirmanden feierten am Sonntag ihr persönliches Jubiläum in der evangelischen Kirche Leutershausen, wo sie Pfarrerin Tanja Schmidt willkommen hieß. Foto: Brand

Die Predigt der Pfarrerin stand in diesem Jahr unter dem Motto des Psalms 23, der von König David niedergeschrieben wurde. Interessant ist dabei die Parallele zwischen den Schafen und den Menschen sowie die zwischen einem Hirten, Gott und Jesus Christus. "Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar", heißt es darin. Man könne sich auf Gott verlassen, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist, betonte Schmidt. "Jesus ist mein guter Hirte, dem ich folge. Er ist immer bei mir, und das schenkt mir Trost und gibt mir Kraft. Auch in den dunklen Stunden meines Lebens kann ich voll auf ihn bauen", sagte die Pfarrerin.

Nach dem Lied "Weil ich Jesu Schäflein bin" wurden alle Konfirmationssprüche aus früherer Zeit einzeln vorgelesen und im Gebet für Gottes Liebe, Treue und Güte gedankt. Ferner wurde allen Jubelkonfirmanden der Segen Gottes zugesprochen. Alle gedachten auch im Gebet der bereits Verstorbenen. Musikalisch gestaltete der evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Christiane Binz den Gottesdienst mit.

Die Jubelkonfirmation war auch ein geselliges Ereignis. So lebten manche alte Verbindungen beim anschließenden Mittagessen im Gasthaus wieder auf.

> In Großsachsen trafen sich alle Jubelkonfirmandinnen und -konfirmanden vor Beginn des Gottesdienstes im evangelischen Gemeindehaus. Hier nahm sie Pfarrer Friedel Goetz mit großer Freude in Empfang. Danach war noch etwas Zeit, um untereinander Kontakte aufzunehmen und über die vergangenen Zeiten zu sprechen. Für etliche Teilnehmer war es ein Wiedersehen nach vielen, vielen Jahren. Der festliche Einzug ins Gotteshaus folgte anschließend gemeinsam unter dem Glockengeläut der Kirche. Pfarrer Goetz eröffnete nach dem Orgelspiel den Gottesdienst, der auch über einen direkten Live-Stream im Internet in ausgezeichneter Qualität übertragen wurde.

Im Mittelpunkt der Predigt von Pfarrer Goetz standen einige biblische Texte, wobei es auch um Glaubensfragen ging. Im berühmten Text aus dem Buch Genesis wird Abraham dazu aufgefordert, seinen Sohn zu opfern. Man habe schon oft davon gehört, dass die Geschichte über die "Fast"-Opferung Isaaks für viele Menschen zur entscheidenden Glaubensfrage wurde: "An so einen brutalen Gott kann man nicht glauben. Es ist absolut unethisch zu fordern, den eigenen Sohn zu opfern", sagte Pfarrer Goetz.

Wenn man sich in der Welt umschaue, sei es in der Geschichte oder der Gegenwart, gebe es immer Kriege und Verbrechen, Naturkatastrophen und Seuchen. Die unbeantwortete Frage sei: Warum lässt Gott so viel Leid zu? "Irgendwie passen die Beobachtungen in der Welt und das herkömmliche biblische Bild von Gott, der regelt und bestimmt, nicht zusammen", so Goetz. Ein Gott, der ins eigene Leben eingreife, wie bei Abraham, das sei nicht mehr tragfähig.

Stattdessen passe die Beschreibung: "Gott ist das reale und undurchschaubare Wunder und Geheimnis unserer Welt." Er sei nicht als "Person im Himmel", sondern hier bei uns, ungegenständlich wie die Schönheit einer Blume und die Lebensfreude. Wie im Psalm 139 beschrieben: "Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir." Mit diesem Bild könne man "Gottvertrauen" haben. In der Zeit der globalen Krisen boome die Suche nach Orientierung – auch im Glauben. Für das Ankommen im Glauben warte kein ferner perfekter Tag. "Dieser Tag ist immer heute", fand Goetz.

Alle dürften aus der Zusage leben, dass Gott eine Beziehung mit ihnen habe. Dies sei bereits in der Segnung bei der Konfirmation gefeiert worden. Somit feiere man heute ein Erinnern und ein Ankommen. In den Fürbitten wurde auch der Wunsch nach Frieden verdeutlicht. Jeder Jubelkonfirmand und jede Jubelkonfirmandin bekam den ursprünglichen Konfirmandenspruch auf einer Urkunde vorgelesen und von Pfarrer Goetz überreicht. Für viele war dies ein sehr emotionaler Augenblick.

Christen sehen im Altar den Ort der Vergegenwärtigung des Kreuzes Opfer, ja, ein Symbol für Christus selbst. So schloss Goetz mit einzelnen Jahrgängen per Hand um den festlich geschmückten Altar einen Kreis, der die Verbundenheit zu Jesus zum Ausdruck brachte. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor unter der Leitung von Svetlana Klaus, dem Solisten Helmut Steger und Organist Andreas Well. Viele feierten anschließend ihre Jubelkonfirmation mit der Familie und mit den einstigen Schulkameraden. > siehe "Jubelkonfirmanden"