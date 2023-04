Wiesloch. (RNZ) Die Konzertreihe "Jazz im PZN" am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden bietet seit 2016 ein kulturelles Forum und des Austausches für Fragen rund um das Thema Psychiatrie. Nach pandemiebedingter Pause besuchten wieder 185 Gäste jüngst das Konzert von Jacqui Naylor in der Festhalle.

Viele Gäste fanden sich bei Snacks und Getränken in der PZN-Festhalle ein. "Wir freuen uns über die vielen Gäste, die den Weg heute hierher gefunden haben. Wir sind überzeugt, dass kulturelle Veranstaltungen Menschen zum Austausch über Themen wie psychische Gesundheit anregen", führte Susann Roßberg, Leiterin der Unternehmenskommunikation am PZN in den Abend ein. Alle Patienten und Bewohner des PZN haben grundsätzlich freien Eintritt zu den kulturellen Veranstaltungen. Für sie sind diese Termine eine willkommene Abwechslung im Stationsalltag. Viele Gäste von außerhalb kommen zudem das erste Mal in eine psychiatrische Einrichtung. Das helfe, Vorurteile und Stereotype abzubauen, sind die Verantwortlichen überzeugt. So wurde die alterprobte Festhalle durch Naylors Musik aus ihrem dreijährigen Dornröschen-Schlaf erweckt, worüber sich auch Stefan Gebhardt, ehemaliger PZN-Oberarzt und Mitveranstalter der Konzertreihe, überglücklich zeigte.

Jacqui Naylor startete mit dem Song "It Might As Well Be Spring" in den Abend. Zwischen ihre eigenen Songs mischt die Singer-Songwriterin aus San Francisco auch bekannte Titel wie "Space Oddity" von David Bowie oder "Losing My Religion" von R.E.M. Die Version Naylors von diesem Lied, mit der gefühlvollen Stimme der Sängerin, schaffte es in den USA sogar unter die Top zehn. Neben regelmäßigen Veröffentlichungen und weltweiten Auftritten wurde Naylor durch ihre Methode "Acoustic Smashes" bekannt, hierbei spielt die Band einen Titel und Naylor singt einen anderen. "The Long Game" ist das Titel des neues Albums von Naylor – es ist ihr elftes.

Musikalisch begleitet wurde Naylor von Ehemann und Komponist Art Khu am Piano, Phil Steen am E-Bass und Ele Howell am Schlagzeug, der mit seinen 24 Jahren schon als Mitmusiker der "Coltrane Family" ist. Alle Musiker brachten mit beeindruckenden Soli während der Songs die Festhalle immer wieder zum Kochen. Lieder von Peter Gabriel und Coldplay bis hin zu lateinamerikanischen Kurt-Weill-Bearbeitungen gehören zu Naylors Repertoire.

Die Künstlerin war begeistert von der Stimmung im Publikum, steht doch die Sängerin selbst für Hoffnung, Vielfalt und Lebensbejahung. Diese Gefühle ...