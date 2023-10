Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen/Heddesheim. Der Herbst schlägt endlich durch, und damit endet langsam aber sicher das Gartenjahr. Für den Heddesheimer Vogel- und Naturfreund Kurt Klemm kein Anlass zu großen Aufräumarbeiten. "Lieber mal was stehen und liegen lassen", rät er. Gerade jetzt können Gartenbesitzer seiner Auffassung nach einiges tun, um den Vögeln auch in der kälteren Jahreszeit mit einem natürlichen Nahrungsangebot den Tisch zu decken sowie den Igeln ein Winterquartier einzurichten. Noch sieht man die nachtaktiven Stacheltiere eilig ihrer Wege gehen, sie müssen sich die nötigen Fettreserven als Kälteschutz und Nahrungsvorrat für den Winter anfressen.

Igel sollten schon eine kleine Speckschicht haben, bevor sie sich für den Winterschlaf "einigeln". Spezielle Igelstationen, wie die "Igelhilfe" in Neidenstein, helfen bei Fragen gerne weiter. Seit 2018 leitet Sandra Rompf die Einrichtung. Sie ist im gesamten Rhein-Neckar-Kreis die einzige Station, die sich ausschließlich mit Igeln befasst und vom zuständigen Veterinäramt sowie Artenschutz geprüft und abgenommen ist.

So ein Igel-Futterhaus ist eine praktische Sache, um den Tieren die Nahrungssuche zu erleichtern. Aber Vorsicht: Man darf Igeln nicht alles geben. Foto: Hannelore Schäfer

"Unsere Arbeit besteht vorrangig aus der Versorgung kranker, schwacher und verletzter Tiere sowie der Aufzucht verwaister Igelbabys. Sie werden bei uns in kooperativer Zusammenarbeit mit einer Tierärztin behandelt, gesund gepflegt, legen an Gewicht zu und dürfen dann wieder in die Freiheit zurückkehren", erläutert die Leiterin der rein privaten und ehrenamtlich betriebenen Station, die auf Spendengelder angewiesen ist.

Zur Betreuung und Versorgung gehöre leider auch, dass manche Tiere in einer derart schlechten Verfassung kommen, dass sie nur noch eingeschläfert werden können. Aktuell betreut die Station 30 Igel, die auch in Pflegestellen versorgt werden. "Damit ist unsere Kapazität eigentlich bereits erschöpft, aber in dringenden Notfällen suchen wir immer nach einer Lösung", versichert Sandra Rompf.

Igel hätten es bei uns zunehmend schwer, weil der Mensch ihnen den Lebensraum nimmt: "Es werden immer mehr Häuser und Straßen gebaut sowie wilde Wiesen in Ackerflächen verwandelt, über die dann noch mit großen Maschinen gepflügt wird", weiß Rompf um die Not der Stacheltiere.

Auf diese Weise finden die stacheligen Gesellen immer weniger Nahrung und Unterschlüpfe. Deshalb appelliert die Igel-Freundin an die Gartenbesitzer, auf Insektengifte ebenso zu verzichten wie auf Mähroboter. Die Tiere werden verstümmelt, und es kommt zu schweren Verletzungen", weiß Rompf und fügt hinzu: "Wer in seinem Garten einen Mähroboter einsetzt, der hat mit der Natur wenig am Hut und sollte in die Stadt ziehen."

Arbeiten in Edingen-Neckarhausen an ihrer kleinen „Arche“ im Nabu-Garten für alles, was summt und brummt sowie Stacheln und Federn hat: Birgit Jänicke (l.) und Heike Vetter. Foto: Hannelore Schäfer

Man kann dem Igel als Garten-Gast aber auch helfen und ihm auf einfache Weise zu einem gemütlichen Winterquartier verhelfen. "Dichtes Gebüsch, Reisig- und Komposthaufen oder trockene Hohlräume unter Gartenhäuschen eigenen sich als Winterdomizil", weiß in Edingen-Neckarhausen die Gärtnerin des Naturschutzbundes (Nabu), Birgit Jänicke, und fügt an: "Wer dem Igel beim Überwintern helfen will, kann einen aufgeschütteten Laubhaufen mit Reisig befestigen, und schon ist der Unterschlupf fertig." Je größer der Laubhaufen, desto besser ist die Wärmedämmung.

Jänicke entdeckte ihre Liebe zu den stachligen Gesellen eher zufällig: "Ich habe mal einen kranken Igel gefunden und den bei einer Igelstation abgegeben. Die Auswilderung erfolgte dann in meinem Garten in Neu-Edingen, und seither sind Igel bei mir gern gesehene Gäste. Außerdem verwende ich keine Pestizide auf unserem Gartengrundstück, so dass alles, was der Igel vertilgt, gewissermaßen bio ist ", sagt die Naturfreundin.

Auch im Nabu-Garten gibt es viele Igel-Unterschlupfe. Zusammen mit Heike Vetter gärtnert Jänicke dort. "Wir schütten beispielsweise das gesenste Gras zu einem Heuhaufen auf, der von Igeln ebenfalls gerne als Quartier genutzt wird", weiß die Hobbygärtnerin. Generell sei es wichtig, eine strukturreiche Bepflanzung anzulegen. Auf diese Weise erhöhe sich auch die Artenvielfalt, wissen die Gartenfreundinnen. Sie kommen dabei ihrem Ziel näher, eine "kleine Arche" für alles, was summt, brummt, zwitschert, quakt und Stacheln trägt aufzubauen.

Weniger naturnah, aber auch brauchbar sind sogenannte "Igel-Burgen". Sie gibt es fertig im Fachhandel und werden von den Stacheltieren gerne angenommen. "Ich bin im Laufe der Jahre gleich zu mehreren Fertighäusern für Igel gekommen", lässt Jänicke wissen.

Ein Teil der Behausungen wird von den Tagschläfern bereits jetzt als Unterkunft genutzt. "Natürlich gucke ich nicht rein, aber an den bewohnten Quartieren haben sich beispielsweise keine Spinnweben im Eingangsbereich, die ähnlich wie Katzenklappen funktionieren, festgesetzt", registrierte die Igel-Freundin. Jänicke ist übrigens auch stolze Besitzerin eines rattensicheren Igel-Futterhauses. "Das ist besser als das Futter im Freien hinzustellen" und damit allerlei unerwünschte Gäste anzuziehen.

Wenn Spätherbst und Winter nahen, kann man auch an eine Zusatzfütterung denken. Und wenn der abendliche Gast besser noch ein bisschen Speck für den bevorstehenden Winterschlaf ansetzen sollte, empfiehlt sich ein kleines "Abendbrot", bestehend aus Katzenfutter, ohne Gelee, Soße und Getreide.

Auf den Speiseplan der Stacheltiere gehören auf keinen Fall Essensreste, Süßes oder Gewürztes. Zu trinken bekommen Igel frisches Wasser, aber keine Milch. Der darin enthaltene Milchzucker ist für sie unverdaulich, und sie bekommen Durchfall.

Als Gartenbesitzer kann man aber nicht nur den "Meckis" helfen, sondern auch unseren gefiederten Freunden wirkungsvoll unter die Fittiche greifen. Vor allem die beerentragenden Stauden und Hecken sollten jetzt nicht zurückgeschnitten werden, sie sind eine wahre Snackbar für Vögel, weiß Klemm. Sie dienten nicht nur als Futterquelle für Seidenschwänze und Rotdrosseln, die in der kälteren Jahreszeit als Futtergäste aus dem hohen Norden zu uns kommen.

Gekaufte Kost: Das natürliche Nahrungsangebot für Vögel in Hausgärten schwindet. Foto: Hannelore Schäfer

Es profitierten auch heimische Weichfutterfresser wie Rotkehlchen und Amseln davon. Eine ideale Futterquelle für Vögel stellen unter anderem Schwarzer Holunder oder Weißdorn dar. Die aus den Blüten entstehenden roten Beeren des Weißdorns haften bis in den Winter hinein am Strauch und halten so auch in der kalten Jahreszeit Nahrung für Vögel bereit. "Die schwarzen Holunderbeeren schmecken indes nicht nur den Vögeln, sie eigenen sich auch gut für Saft und Marmelade", rät Vogelfreund Kurt Klemm.

Körnerfresser bevorzugen wiederum die Samen diverser Korbblütler. Gerne aufgepickt werden zudem Sonnenblumen. "Und wer die Natur mitsamt ihrer Lebewesen schätzt, der verzichtet auf ,Gärten des Grauens’", sagt der Heddesheimer. Er meint die geschotterten Steingärten.

"Lieber mal etwas Unordnung im grünen Revier wagen, anstatt alles akkurat auf Linie zu bringen." Gerade jetzt im Herbst biete es sich an, Futterstellen einzurichten, damit sich die gefiederten Freunde an den Futterplatz gewöhnen und bei Bedarf darauf zurückgreifen können. Durch die intensive Landwirtschaft, den Einsatz von Pestiziden sowie dem permanenten "Aufräumen" in den Hausgärten schwinde das Nahrungsangebot der Vögel zusehends, weshalb Klemm für die ganzjährige Zufütterung plädiert.

Für verschiedene Vogelarten benötigt man verschiedene Futtersorten. Geeignet sind fetthaltige Flocken und Sämereien, aber auch Walnüsse, Haselnüsse und ungesalzene Erdnüsse. Eine flache Schale mit Wasser ist ebenfalls sinnvoll. "Wenn Vögel nach Wasserstellen suchen müssen, verbrauchen sie eine Menge Energie", weiß Klemm. Das von Professor Peter Berthold und Gabriele Mohr verfasste und überarbeitete Buch "Vögel füttern, aber richtig", empfiehlt Kurt Klemm als nützliche Lektüre.

Info: Igelhilfe Neidenstein unter www.igelhilfe-neidenstein.de, telefonisch erreichbar unter der Nummer 0174/5888327, E-Mail an: igelhilfe-neidenstein@gmx.de,