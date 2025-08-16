Samstag, 16. August 2025

Plus "Ich bin ein Mensch des Ausgleichs"

Harald Seib – der leise Brückenbauer in Horrenberg

Seit 2009 ist Harald Seib Ortsvorsteher in Horrenberg. Mit leiser Stimme, klarer Haltung und viel Herz prägt er das öffentliche Leben und baut Brücken zwischen Menschen.

16.08.2025
Kam der Liebe wegen nach Horrenberg und ist hier seit fast 40 Jahren verwurzelt: Ortsvorsteher Harald Seib, der bei klarer eigener Haltung stets konsensfähig sein will. Foto: Fischer

Von Melanie Fischer

Horrenberg. Donnerstagabend, kurz vor sechs Uhr: Im ehemaligen Büro der Horrenberger Musikschule wartet Harald Seib auf die ersten Besucher seiner Sprechstunde. Jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr ist hier die Tür offen für alle, die ein Gespräch suchen oder Rat. Meist kommen die Menschen nicht wegen Kleinigkeiten. "Das hat fast immer eine

