Von Christiane Barth

Lobbach. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Weg für eine wichtige Investition in die Wasserversorgung freigemacht: Der Hochbehälter "Igel" am Ortsrand Waldwimmersbachs wird mit einem modernen Ringkolbenventil ausgestattet.

Wie Ordnungsamtsleiter Holger Braun erläuterte, greift die Gemeinde damit einen Verbesserungsvorschlag des