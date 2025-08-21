Wichtig für Lobbacher Wasserversorgung und Feuerwehr
Am Hochbehälter "Igel" muss dringend ein neues Ventil eingebaut werden. Dies kostet mehr als 21.000 Euro.
Von Christiane Barth
Lobbach. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Weg für eine wichtige Investition in die Wasserversorgung freigemacht: Der Hochbehälter "Igel" am Ortsrand Waldwimmersbachs wird mit einem modernen Ringkolbenventil ausgestattet.
Wie Ordnungsamtsleiter Holger Braun erläuterte, greift die Gemeinde damit einen Verbesserungsvorschlag des
