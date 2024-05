Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Eine Faschingsfeier, die seine Oma organisierte, sollte der Schauplatz seines ersten Auftritts als Zauberer werden. Rund 19 Jahre später lebt Felix Fischer von der Zauberei, ist Mitglied im Magischen Zirkel Deutschlands und Weltrekordhalter.

Aber der obligatorische Kinderzauberkasten ist nur ein Teil der Geschichte, wie er zu diesem außergewöhnlichen Beruf gekommen ist. In seiner Show "Zufälle passieren immer wieder … oder nie!", die am Mittwoch, 15. Mai, um 20 Uhr, im Olympia-Kino in Leutershausen zu sehen ist, geht Felix Fischer dem Zufall auf den Grund. Er zeigt auf magische und witzige Art, wo einem im Alltag Zufälle begegnen: von Gewinnspielen bis zum verdrehten Zauberwürfel. In seinem Programm präsentiert er rätselhafte Illusionen, atemberaubende Fingerfertigkeit im Wechsel mit Gedankenlesen und purer Comedy.

Info: Der Eintritt beträgt 23 Euro, Förderkreismitglieder bezahlen 21 Euro. Karten gibt es gegen Vorkasse. Interessenten wenden sich per E-Mail an foerderkreis@olympia-leutershausen.de oder telefonisch an 0 62 01/ 5 36 00. Dann wird die Kontoverbindung mitgeteilt.