Samstag, 20. September 2025

zurück
Plus Hirschberg

Wie geht’s weiter mit dem Bürgerhaus?

Die RNZ hat bei der Gemeindeverwaltung nachgefragt.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 18:00 Uhr 43 Sekunden
Im sogenannten „Pavillon“ an der Martin-Stöhr-Schule kann das Bürgerhaus nicht realisiert werden. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Viele Vereinsvertreter träumen von einem Bürgerhaus. Und immer mal wieder war hierfür der "Pavillon" an der Martin-Stöhr-Schule im Gespräch, der aktuell von der Schulbetreuung, von der VHS und der Musikschule genutzt wird. Doch der Platz reicht nicht für alles. Noch vor der Sommerpause befasste sich der Gemeinderat mit dem Thema. Die Verwaltung machte deutlich:

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.