Hirschberg-Großsachsen. (ans) Ausgerechnet in der Hauptverkehrszeit, am Dienstagmorgen, ist es zu einer Weichenstörung südlich des RNV-Bahnhofs in Großsachsen gekommen. Und das wirbelte nicht nur den Fahrplan der Linie 5 gehörig durcheinander, sondern sorgte auch für Verkehrschaos in der Ortsdurchfahrt.

Laut RNV-Sprecher René Weintz ist es gegen 6.30 Uhr zur Störung der Weiche gekommen, weshalb es zu Fahrtausfällen und Verspätungen kam. Besonders ärgerlich für Schüler und Berufspendler. Weil die Weiche nicht mehr funktionierte, musste sie händisch von Technikern umgelegt werden, wie Weintz erläuterte. Die Störung war um 12 Uhr wieder behoben, allerdings dauerte es noch etwas, bis sich der Fahrplan wieder eingependelt hatte.

Das Ganze hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Bundesstraße B3, der einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wurde. Es kam zu Rückstaus, nicht nur in der Ortsdurchfahrt, sondern auch in der Breitgasse. Teilweise umfuhren die Autofahrer die neuralgische Stelle über die Jahnstraße. Auf dem Facebook-Auftritt von RNZ Bergstraße gab es zum Hinweis auf die Verkehrssituation einige Kommentare, in denen Wünsche laut wurden, doch die Linie 5 als U- oder gar als Hochbahn durch Großsachsen fahren zu lassen. Auch die Ortsumgehung, die ja durch den Bürgerentscheid (zumindest vorerst) vom Tisch ist, war einmal mehr Thema.