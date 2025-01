Von Annette Steininger

Hirschberg. Lange war es ruhig um die Gewerbepark-Erweiterung, jetzt stehen die nächsten Verfahrensschritte an. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am Dienstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr, im Rathaus über den Entwurf des Bebauungsplans "Gewerbepark Hirschberg Süd, 2. Änderung" und die Offenlage entscheiden. Stadtplaner Dietmar Glup vom Büro