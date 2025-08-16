Samstag, 16. August 2025

zurück
Plus Hirschberg

Tiefbauarbeiten für Glasfaseranschluss der Grundschule Großsachsen laufen

Der Kabel-Einzug erfolgt aber erst im Dezember, die Arbeiten bei der Martin-Stöhr-Schule beginnen ab dem 22. September. Die Vorbereitungen für den großflächigen Ausbau in Leutershausen haben begonnen.

16.08.2025 UPDATE: 16.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden
Ein Schacht zieht sich entlang der Grundschule Großsachsen. Hier werden gerade die Leerrohre für die Glasfaserkabel verlegt. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Seit Anfang August wird vor der Grundschule Großsachsen fleißig gebuddelt. Die Schächte deuten auf eine Kabelverlegung hin, daher fragte die RNZ bei der Gemeindeverwaltung nach, ob denn der Glasfaser-Ausbau für die Grundschule Großsachsen gestartet ist. Das bestätigte Hauptamtsleiter Frank Besendorfer. So laufe dieser seit der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.