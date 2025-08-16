Tiefbauarbeiten für Glasfaseranschluss der Grundschule Großsachsen laufen
Der Kabel-Einzug erfolgt aber erst im Dezember, die Arbeiten bei der Martin-Stöhr-Schule beginnen ab dem 22. September. Die Vorbereitungen für den großflächigen Ausbau in Leutershausen haben begonnen.
Von Annette Steininger
Hirschberg-Großsachsen. Seit Anfang August wird vor der Grundschule Großsachsen fleißig gebuddelt. Die Schächte deuten auf eine Kabelverlegung hin, daher fragte die RNZ bei der Gemeindeverwaltung nach, ob denn der Glasfaser-Ausbau für die Grundschule Großsachsen gestartet ist. Das bestätigte Hauptamtsleiter Frank Besendorfer. So laufe dieser seit der
