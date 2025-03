Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. "Wir sind der größte Verein in Großsachsen", verdeutlichte am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen Vorsitzende Rebekka Ulrich dessen Bedeutung. Dabei habe der Verein in den vergangenen fünf Jahren eine positive Entwicklung erfahren, was sich etwa an den gestiegenen Mitgliederzahlen