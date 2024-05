Hirschberg-Leutershausen. (max) Der Schaukasten der SPD Hirschberg gegenüber der Markthalle in Leutershausen wurde, wahrscheinlich in der Nacht auf Freitag, mit einem Zahlencode besprüht, der in der rechtsextremen Szene genutzt wird. Das berichtete SPD-Gemeinderatskandidatin Frauke Kühnl der RNZ am Sonntag.

Auf den Schaukasten wurde "444" gesprüht. Die Vier steht dabei für den vierten Buchstaben im Alphabet, also das D. Die Abkürzung steht für "Deutschland den Deutschen". Die Losung wendet sich gegen Gruppen und Religionen, die von Rechtsextremen nicht als deutsch akzeptiert werden.

Die Ortsgruppe sieht die Parole auf ihrem Schaukasten als Drohung gegen sie als politischen Gegner, die daneben hängenden Schaukästen sind unversehrt. Gerade hinsichtlich des Angriffs auf den SPD-Politiker Matthias Ecke am Freitag in Dresden könne das ein Einschüchterungsversuch gewesen sein.

Kühnl erstattete Anzeige bei der Polizei, was diese auf RNZ-Anfrage bestätigte. Den Beamten wurden keine weiteren politisch motivierten Schmierereien in diesem Zeitraum gemeldet, weshalb es sich um gezielten Vandalismus gegen die SPD handeln könnte.