Hirschberg. (ans) Die Freien Wähler hatten es in der Gemeinderatssitzung am 15. Juli thematisiert: Auf den Friedhöfen, besonders in Leutershausen, hat es drastische Grünpflegemaßnahmen gegeben, ganze Hecken wurden radikal gekürzt. Selbst Bürgermeister Ralf Gänshirt fand: "Die Friedhöfe sind aktuell kein Aushängeschild. Er sprach von "Leistungsstörungen" bei der Fremdfirma.

Nun meldete