Hirschberg. (ans) Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte im Mai den Entwurf für ein Parkraumkonzept in der Vordergasse beschlossen, nun verabschiedete er es am Dienstag. Durch dieses Konzept, das Jörg Fischer vom Ingenieurbüro Erich Schulz vorstelle, wird sich an der Parksituation kaum etwas ändern, ebenso wenig an der Anzahl der möglichen Fahrzeuge.

Zählungen hatten ergeben,