Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Gemeinde Hirschberg will mehr Möglichkeiten zur Nachverdichtung schaffen, um der Nachfrage nach Wohnraum zu begegnen. Einen weiteren Schritt in diese Richtung machte am Dienstag der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU), indem er dem Gemeinderat einstimmig empfahl, den Bebauungsplan "Westlich der Landstraße I" zu verabschieden.