Montag, 17. November 2025

zurück
Hirschberg

Liveblog zum Bürgerentscheid Neubaugebiet Rennäcker

RNZ-Reporter berichten von der Bürgerinformationsveranstaltung und dem Tag der Entscheidung am 30. November.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 03:59 Uhr 14 Sekunden
Das geplante 6,1 Hektar große Neubaugebiet "Rennäcker" liegt östlich des Sportzentrums in Leutershausen. Archivfoto: Dorn

Hirschberg. (ans) Soll Hirschberg ein Neubaugebiet mit einer Größe von 6,1 Hektar in den "Rennäckern" bekommen? Am 30. November sind die Hirschberger bei einem Bürgerentscheid gefragt und sollen über diese Frage abstimmen. Unsere RNZ-Reporter berichten in diesem Liveblog vom Tag der Abstimmung und der Informationsveranstaltung am Dienstag, 18. November, aus der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen.

(Bitte aktualisieren Sie diese Seite für die neuesten Meldungen.)

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.