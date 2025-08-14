Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Das Markenzeichen von Leutershausen ist und bleibt der Storch. Während sich diese Vögel in früheren Zeiten sehr rar in der Gemeinde machten, kann man seit ein paar Jahren der Besuch von überaus vielen Störchen registrieren. Dies besonders in der Zeit, wenn die Felder abgeerntet werden. Da spricht es sich in den Kreisen der Störche