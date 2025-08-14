Donnerstag, 14. August 2025

Plus Hirschberg-Leutershausen

Heisemer bekamen reichlich Storchenbesuch

Ganze Schwärme lassen sich auf den Feldern nieder. Liegt es am Futter?

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Um die 30 Störche wurden kürzlich gezählt, die nahe am Schützenhaus und dem Rückhaltebecken ihre Mahlzeiten einnahmen. Foto: wabra

Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Das Markenzeichen von Leutershausen ist und bleibt der Storch. Während sich diese Vögel in früheren Zeiten sehr rar in der Gemeinde machten, kann man seit ein paar Jahren der Besuch von überaus vielen Störchen registrieren. Dies besonders in der Zeit, wenn die Felder abgeerntet werden. Da spricht es sich in den Kreisen der Störche

