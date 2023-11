Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Ein traditionsreiches Gasthaus, das prägnant am Eingang zu Leutershausens Ortsmitte steht, geht neue Wege. Arbeiter balancieren in schwindelerregender Höhe und bringen die letzten je 60 Zentimeter dicken Mineralwolleplatten am Gasthaus "Zur Bergstraße" in der Bahnhofstraße an. Über 600 Quadratmeter erstrecken sich die Platten, die dem Vollwärmeschutz dienen und die Gastwirt Jürgen Drefs aktuell im Zuge einer kompletten energetischen Sanierung des Gebäudes anbringen lässt.

"Er investiert in die Zukunft", sagt Jürgen Daske vom nur wenige Meter entfernten Büro "Daske – Architekten und Ingenieure". Die Arbeiten würden in den letzten Zügen liegen, berichtet er zufrieden. Der Großteil der Arbeiten werde Ende November abgeschlossen sein, Ende des Jahres soll das Bauvorhaben laut Architekt komplett fertig sein. Nach dem Vollwärmeschutz wird noch der Oberputz aufgebracht.

Die 60 Zentimeter dicken Mineralwolleplatten dienen dem Vollwärmeschutz. Foto: Dorn

Das 1956 erbaute Gebäude wurde 1957 als Gasthaus eröffnet. "Jetzt muss mal was getan werden", findet Drefs. Er erhofft sich natürlich durch die energetische Sanierung eine deutliche Einsparung bei den laufenden Kosten und eine bessere Planbarkeit. Im Dezember 2022 ging es mit der Planung los, seit März laufen die Arbeiten auf Hochtouren.

Dass das Gasthaus nur eine Woche lang in dieser Zeit geschlossen war, weil die Lüftung in der Küche eingebaut wurde, und ansonsten der Betrieb weiterlaufen konnte, sei der guten Arbeit der beteiligten Firmen zu verdanken, lobt Daske. Die Bauunternehmung Trasca hat die Federführung über gleich mehrere Gewerke, macht im Prinzip alles außer Elektro, Sanitär und Dach.

Man ahnt es: Es ist wirklich ein Großprojekt, das aber auch bezuschusst wird. "Wir wollten weg von den fossilen Brennstoffen", berichtet Daske von den Arbeiten. Eine reversible Kälteanlage, die heizt und kühlt, wurde eingebaut, 38 Innen- und zwei Außengeräte installiert. Die Elektroinstallationen wurden laut Daske alle erneuert. "Im Prinzip ist das wie ein Neubau", sagt der Architekt.

Eine Frischwasserstation gibt es nun ebenso wie Solarthermie auf dem Dach mit einem Pufferspeicher für Warmwasser. Für Strom sorgt eine Photovoltaik-Anlage mit 120 Modulen. Zu 70 bis 80 Prozent kommt der Strom laut Daske künftig vom Dach.

Apropos: Auch dieses musste komplett gemacht werden, erhielt eine Aufdachdämmung und neue Ziegel. Weil die Nachricht, dass dann doch alles gemacht werden muss, etwas überraschend kam, entschieden sich Architekt und Bauherr, die an den Gastraum angrenzende WC-Anlage erst in einem späteren Bauabschnitt anzugehen.

Die Fensteranlagen wurden teilweise erneuert und erhalten nun komplett elektrische Rollläden. Eine große Erleichterung für Drefs, den Daske schon zu später Stunde beim mühsamen Runterkurbeln beobachtet hatte. Neu gemacht wurden auch 13 der insgesamt 24 Zimmer samt Sanitäranlagen. Sie erhielten teils neue Zuschnitte, im Bad wurden Fliesen verlegt, der Bodenbelag erneuert. Die anderen elf Zimmer wurden vor 15 Jahren schon einmal renoviert.

Nicht angepackt hat Drefs bislang dagegen die Gaststätte mit ihrem urigen Charme. Hier verbreitet schon Weihnachtsdeko Vorfreude auf die besinnliche Jahreszeit, während draußen die Arbeiter fleißig weiterwerkeln. Nächste Woche wird dann eine Leitung verlegt, weshalb die Beethovenstraße laut Daske für ein paar Tage gesperrt werden muss. Und dann geht die energetische Komplettsanierung langsam, aber sicher dem Ende entgegen.