Junge und Ältere sind von fehlendem Wohnraum besonders betroffen
Die Fortschreibung der Wohnraumbedarfsanalyse wurde im Gemeinderat vorgestellt. Der Anteil Hochbetagter steigt, bislang kein geförderter Wohnraum.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Es lag Anspannung in der Luft, die Stimmung in der Gemeinderatssitzung am Dienstag war durchaus gereizt. Man konnte spüren, dass der Bürgerentscheid am 30. November zum Neubaugebiet "Rennäcker" näher rückt.
Auch einige Initiatoren des Bürgerbegehrens und Vertreter der Bürgerinitiative Hirschberg gegen Flächenverbrauch ließen sich
