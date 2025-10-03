Freitag, 03. Oktober 2025

zurück
Plus Hirschberg

Junge und Ältere sind von fehlendem Wohnraum besonders betroffen

Die Fortschreibung der Wohnraumbedarfsanalyse wurde im Gemeinderat vorgestellt. Der Anteil Hochbetagter steigt, bislang kein geförderter Wohnraum.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 46 Sekunden
Einen Bedarf für Hirschberg von bis zu 412 Wohneinheiten bis 2045 sieht die jüngste Analyse, rechnet man den Nachholbedarf hinzu. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Es lag Anspannung in der Luft, die Stimmung in der Gemeinderatssitzung am Dienstag war durchaus gereizt. Man konnte spüren, dass der Bürgerentscheid am 30. November zum Neubaugebiet "Rennäcker" näher rückt.

Auch einige Initiatoren des Bürgerbegehrens und Vertreter der Bürgerinitiative Hirschberg gegen Flächenverbrauch ließen sich

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.