Jetzt künden Fahnen von der "Widda Kerwe"
Der Verein hisste die Flaggen fürs Fest vom 29. August bis 1. September.
Von Nicoline Pilz
Hirschberg-Großsachsen. In den frischen Farben Grün und Weiß flattern seit Sonntagmittag Fahnen an der Sachsenhalle und am Edeka Zeilfelder. Die Hinweisgeber auf die "Widda Kerwe" vom 29. August bis 1. September sind ein neuer Bestandteil der Festlichkeit, mit der seit 2023 nach zehnjähriger Pause wieder Kerwe am Ort gefeiert wird.
