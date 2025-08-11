Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. In den frischen Farben Grün und Weiß flattern seit Sonntagmittag Fahnen an der Sachsenhalle und am Edeka Zeilfelder. Die Hinweisgeber auf die "Widda Kerwe" vom 29. August bis 1. September sind ein neuer Bestandteil der Festlichkeit, mit der seit 2023 nach zehnjähriger Pause wieder Kerwe am Ort gefeiert wird.

Werbetechnisch