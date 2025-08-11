Montag, 11. August 2025

Plus Hirschberg-Großsachsen

Jetzt künden Fahnen von der "Widda Kerwe"

Der Verein hisste die Flaggen fürs Fest vom 29. August bis 1. September.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Der Bahnhof zur Fahnenhissung am Sonntagmittag war groß: In ihren grünen Kerwe-T-Shirts hatten sich die Ehrenamtlichen an der Sachsenhalle versammelt. Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. In den frischen Farben Grün und Weiß flattern seit Sonntagmittag Fahnen an der Sachsenhalle und am Edeka Zeilfelder. Die Hinweisgeber auf die "Widda Kerwe" vom 29. August bis 1. September sind ein neuer Bestandteil der Festlichkeit, mit der seit 2023 nach zehnjähriger Pause wieder Kerwe am Ort gefeiert wird.

Werbetechnisch

